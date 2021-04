05:57 Uhr

Was ein Trainerwechsel beim FCA jetzt bewirken kann

Plus Mit der Verpflichtung von Markus Weinzierl wurde zum neunten Mal in dieser Bundesligasaison der Trainer gewechselt. Ein Sportpsychologe erklärt Vor- und Nachteile.

Von Johannes Graf

Drei Spieltage vor Schluss hat sich der FC Augsburg dazu entschlossen, sich von seinem Trainer Heiko Herrlich zu trennen. Nachfolger Markus Weinzierl bleiben nur wenige Begegnungen, um den Abwärtstrend zu stoppen und die Saison für den Fußball-Bundesligisten zu einem guten Ende zu bringen. FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter begründete die Verpflichtung Weinzierls unter anderem damit, dass der 46-Jährige der „richtige Trainer in der jetzigen Situation“ sei. Doch welchen Effekt haben Trainerwechsel in der Bundesliga? Erst recht so kurz vor Ende der Spielzeit?

