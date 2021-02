18:21 Uhr

Was sich László Bénes von der Zeit beim FC Augsburg verspricht

Plus Der Neuzugang spricht über seinen Wechsel zum FC Augsburg. Dort erhofft sich der Slowake nicht nur mehr Spielpraxis als zuletzt bei Borussia Mönchengladbach.

Von Marco Scheinhof

Es könnte eine gewinnbringende Situation für beide Seiten werden. Für den FC Augsburg, aber auch für László Bénes. Der Bundesligaklub erhofft sich durch seinen vor einer Woche ausgeliehenen Neuzugang eine spielerische Steigerung, der Slowake will Spielpraxis sammeln und sich damit einen Platz im EM-Kader ergattern. Wenn da nur nicht die schwierige Phase beim FCA wäre, die sich nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen mehr und mehr zuspitzt. Nach vermeintlich sorgenfreien Wochen rückt der Kampf gegen den Abstieg näher, zudem mehren sich kritische Stimmen, die Trainer Heiko Herrlich keine lange Zukunft mehr in Augsburg vorhersagen. Es gibt einfachere Momente für Spieler, die neu zu einem Verein kommen.

László Bénes überzeugt: "Der FCA gehört zur Bundesliga"

Bénes aber lässt sich nicht beeindrucken. „Ich habe null Angst“, sagte der 23-Jährige am Montag. Er habe schon viele Spiele des FCA gesehen und dabei die Tauglichkeit für Liga eins festgestellt. „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass Augsburg zur Bundesliga gehört“, sagte er. Und: „Der Abstieg ist für mich kein Thema.“ Gleiches gelte für die Diskussionen um Herrlich. „Es ist nicht die Aufgabe eines Spielers, die Situation des Trainers zu analysieren“, sagte der Slowake. Er habe mit Herrlich gute Gespräche geführt und sogleich das Gefühl gehabt, dass der FCA-Trainer auf ihn setze.

László Bénes wollte unbedingt in der Bundesliga bleiben

Bei Borussia Mönchengladbach bekam er zuletzt nicht die gewünschte Spielzeit, also nahm er die Möglichkeit einer Ausleihe nach Augsburg gerne an. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diesen Schritt machen kann. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga bleiben. Meine Aufgabe ist es, mit meinem Spiel dem Verein und der Mannschaft zu helfen“, sagte der 23-Jährige. Und letztlich natürlich auch sich selbst auf dem Weg zur EM. Spielpraxis ist dabei für ihn ganz wichtig. Er hatte sich von Borussia Mönchengladbach schon einmal ausleihen lassen. Das war vor genau zwei Jahren, als er die Rückrunde beim Zweitligisten Holstein Kiel bestritt. Ein kurzzeitiger Wechsel, der sich gelohnt hatte. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2019 kam er unter Marco Rose oft zum Einsatz, die Borussia mischte in der Spitzengruppe mit. Als allerdings im Winter einige Spieler aus dem Verletzenstand zurückkehrten, verringerten sich Bénes’ Spielzeiten merklich. Daran änderte sich in der Vorrunde der laufenden Saison nicht viel. Also sah der 23-Jährige erneut die Zeit für eine Ausleihe gekommen.

Der Neuzugang kennt bereits drei Spieler aus Gladbach

Bei der schnellen Eingewöhnung in Augsburg half ihm auch, dass er mit Tobias Strobl, André Hahn und Reece Oxford drei Spieler aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten kennt. „Ich habe mich ab dem ersten Tag hier wohl gefühlt, jeder hat mir geholfen“, sagte Bénes. Noch wohnt er im Hotel, in zwei Wochen aber wird er in eine eigene Wohnung umziehen. Die Ausleihe ist bis Saisonende vereinbart, eine Kaufoption hat der FCA nicht.

Hamsiks Irokesenschnitt könnte Inspiration sein

Marek Hamsik ist Bénes’ Vorbild. Weniger wegen des auffälligen Irokesenschnitts, wobei der durch die nun wegen der geschlossenen Friseurläden immer länger werdenden Haare auch für ihn eine Option sein könnte, wie Bénes lachend zugab. An Hamsik gefällt ihm die Spielweise. Der 33-Jährige ist Kapitän der slowakischen Nationalmannschaft. „Es ist mein Traum, mit ihm im Mittelfeld der Nationalmannschaft zusammen zu spielen“, sagte der 23-Jährige. Im Idealfall bei der EM, für die er sich in Augsburg empfehlen möchte.

Mit Marek Hamsik würde Laszlo Benes gerne bei der EM zusammen spielen. Bild: Pavel Neubauer, dpa

Am Samstag hatte er nach nur wenigen Trainingstagen schon sein erstes Spiel für den FCA bestritten, es gab eine 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg. „Ich habe mich sehr gut auf dem Platz gefühlt“, meinte er dennoch. Herrlich hatte ihn auf der zehn gebracht, als offensiver Spielmacher. Hier sieht Bénes seine Stärken, hier kann er der Mannschaft aus eigener Sicht am meisten helfen.

FC Augsburg könnte für eine Überraschung sorgen

Die nächsten Partien in Leipzig und gegen Leverkusen haben es für den FCA in sich. Das weiß Bénes. Er sagte aber auch: „In diesen Spielen sind wir nicht der Favorit. Wenn wir eine sehr gute Leistung bringen, können wir aber überraschen.“ Danach kämen die Partien, „die wir gewinnen müssen“, so Bénes. In Mainz zum Beispiel oder eine Woche später in Berlin.

