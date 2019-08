vor 2 Min.

Wechselt Felix Uduokhai zum FC Augsburg?

Der FC Augsburg steht laut Medienberichten vor einer Verpflichtung von Felix Uduokhai. Der U-21-Nationalspieler vom VfL Wolfsburg hat seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt.

Schlägt der FC Augsburg noch mal auf dem Transfermarkt zu? Es sieht ganz so aus. Laut Kicker sollen die Augsburger großes Interesse an Wolfsburgs U-21-Nationalspieler Felix Uduokhai (21) haben. Der FCA soll sogar schon ein Angebot für den jungen Innenverteidiger, der in dieser Saison noch keine Sekunde in der Bundesliga auf dem Platz stand, hinterlegt haben.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hatte zuletzt bestätigt, dass ein Bundesligist an Uduokhai dran sei. "Es ist so, dass es einen anderen Klub gibt, der großes Interesse an ihm hat und auch ein Angebot hinterlegt hat", sagte er dem Kicker. Uduokhai selbst hat einem Transfer bereits zugestimmt. "Ich habe gestern mit Felix im Abschlusstraining gesprochen und er hat gesagt, dass, wenn sich die Klubs einigen, er dieses Angebot annehmen möchte", so Glasner. Um welchen Verein es den sich handelt, verriet er aber nicht.

Als wahrscheinlichstes Ziel für den 1,92 Meter großen Innenverteidiger, der aus dem Nachwuchs des TSV 1860 München stammt, gilt aber der FC Augsburg. Die Augsburger könnten Verstärkung in der Abwehr gebrauchen und sollen schon länger am Linksfuß interessiert sein. Der Marktwert des 21-Jährigen beträgt laut tranfermarkt.de rund 3,5 Millionen Euro. (AZ)

