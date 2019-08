Wechselt Michael Gregoritsch zu Borussia Mönchengladbach?

Sicherlich haben die Verantwortlichen beim FCA letzte Saison und offensichtlich auch bei der Zusammenstellung des Kaders viele Fehler gemacht, die man jetzt unter Zeitdruck noch ausmerzen muss. Allerdings können sie nichts für die "Österreicher-Fraktion" , die sich, außer Danso, durch Lustlosigkeit oder entsprechende Eskapaden, möglichst günstig, aber dies geht in diesen Fällen klar zu Lasten des Teams, aus Augsburg verabschieden wollen bzw. schon realisiert haben. Diese Entwicklung war aber absehbar....bei Max könnte es ähnlich enden, obwohl ich ihn charakterlich stabiler einschätze.....und hätte so, vor allem nach dem Theater um Caiuby, von den Verantwortlichen nicht so lange tatenlos beobachtet werden.



Es ist überfällig hier und auch im Bereich Neuzugänge zu agieren, sonst wird es dieses Jahr noch schwieriger als letzte Saison.

