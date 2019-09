vor 42 Min.

Wegen Geburtstagsparty: Hinteregger fliegt aus ÖFB-Startelf

Weil der Ex-FCA-Profi erst frühmorgens ins österreichische Teamhotel zurückkehrt, verbannt ihn Trainer Foda auf die Bank. Erneut soll Alkohol im Spiel gewesen sein.

Von Johannes Graf

Inzwischen muss man den Eindruck bekommen, Martin Hinteregger ist unbelehrbar. Wiederholt sorgt der Fußballprofi von Eintracht Frankfurt mit seinen Disziplinlosigkeiten für Aufsehen. Jüngstes Beispiel: Weil er seinen 27. Geburtstag am Samstag allzu ausgiebig feierte, kehrte er erst mit reichlich Verspätung ins Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft zurück.

Mehrere Medien berichteten, dass dies der wahre Grund war, warum Hinteregger im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen von Trainer Franco Foda nicht für die Anfangsformation berücksichtigt worden war. Ursprünglich hieß es, Hinteregger hätte eine muskuläre Verletzung an der Wade.

Hinteregger mit "leichten Gleichgewichtsstörungen"

Foda hatte seinen Spielern nach dem überzeugenden 6:0 am Freitagabend gegen Lettland einen freien Tag gewährt, um 21.30 Uhr sollten die ÖFB-Profis wieder im Hotel sein. Doch einer fehlte: Martin Hinteregger. Erst zehn Stunden später soll der Abwehrspieler laut der österreichischen Kleinen Zeitung mit "leichten Gleichgewichtsstörungen" im Quartier eingetroffen sein. Zuvor hatte er in Flachau seinen Geburtstag mit geistreichen Getränken gefeiert.

Der Österreichische Fußball-Verband bestätigte inzwischen, dass Hinteregger wegen seiner Disziplinlosigkeit aus der Startelf geflogen war. Die Partie in Polen, die 0:0 endete, erlebte Hinteregger auf der Ersatzbank mit. In einer Mitteilung des ÖFB sagte Trainer Foda: "Aufgrund der Wichtigkeit des Spiels gegen Polen haben wir den Fokus voll auf das Sportliche gelegt und das Thema bewusst intern abgehandelt. Martin hat sein Fehlverhalten eingesehen und sich entschuldigt."

Hinteregger bestätigte diese Entschuldigung, vom ÖFB ließ er sich mit folgenden Worten zitieren: "Ich habe am Samstag meinen Geburtstag gefeiert und hier eine Grenze überschritten."

Video aus dem FCA-Trainingslager sorgt für Schlagzeilen

Einmal mehr hat sich Hinteregger damit eine Eskapade geleistet und sich über Regeln innerhalb eines Teams hinweggesetzt. Ehe er im Sommer vom FC Augsburg zu Eintracht Frankfurt gewechselt war, hatte er mit einem Video aus dem Trainingslager negative Schlagzeilen produziert. Darin ist der Österreicher sichtlich angetrunken mit Teamkollegen zu sehen. Am nächsten Morgen fehlte Hinteregger beim Abschlusstraining des Bundesligisten und wurde suspendiert. Kurz darauf kam nach zähem Ringen der Transfer zu Eintracht Frankfurt zustande.

Im Januar war Hinteregger beim FCA in Ungnade gefallen, weil er öffentlich Kritik am damaligen Trainer Manuel Baum geäußert hatte. Welche Folgen sein unentschuldigtes Fehlen bei der Nationalmannschaft hat - außer der vorübergehenden Verbannung auf die Ersatzbank -, ist ungewiss. Im Oktober stehen EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Slowenien an.

Hinteregger kann gegen FCA wohl spielen

Bereits am Samstag trifft Hinteregger mit Frankfurt auf den FCA. Sein Einsatz galt wegen der Wadenverletzung als fraglich, nun dürfte diesem aber nichts im Wege stehen. Es sei denn, Eintracht Frankfurt reagiert noch auf Hintereggers neuerliche Eigenwilligkeit.

