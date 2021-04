27.04.2021

Weinzierls Entscheidung für den FCA fiel nach Sekunden

Plus Markus Weinzierl ist zurück beim FC Augsburg. Am Dienstag stand er erstmals auf dem Trainingsplatz und fühlte sich gleich an alte, erfolgreiche Zeiten erinnert.

Von Marco Scheinhof

Die Worte hallen über den Platz, weit über die Abzäunung hinaus, die das Trainingsgelände des FC Augsburg vor neugierigen Blicken abschirmt. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nach wie vor bei den Übungseinheiten des FC Augsburg nicht zugelassen. Dabei hätten am Dienstagvormittag sicherlich etliche Fans gerne bei der Rückkehr von Markus Weinzierl zugeschaut. Immer wieder unterbricht er die rund einstündige erste Einheit, greift korrigierend ein, gibt lautstark Kommandos. „Sie haben mit viel Eifer trainiert“, erzählt der neue Trainer hinterher.

Themen folgen