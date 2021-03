vor 15 Min.

Welche Perspektiven haben die Langzeitverletzten des FC Augsburg?

Plus Beim FCA sind fünf Spieler schon länger verletzt. Noch ist unklar, wann sie in den Kader zurückkehren werden. Mit wem nach der Länderspielpause wieder zu rechnen ist.

Von Marco Scheinhof

Ein medizinischer Fachmann ist Stefan Reuter nicht. Muss er auch nicht sein, dafür gibt es beim FC Augsburg die Mannschaftsärzte. Natürlich aber beschäftigt auch den Geschäftsführer Sport die Situation der länger verletzten Spieler wie derzeit Alfred Finnbogason, Fredrik Jensen, Iago, Jan Moravek oder Tim Civeja. Im Mannschaftstraining war aus dem Quartett zuletzt noch keiner. Wann sie zurückkehren und wieder Alternativen für den Kader sind, ist derzeit offen.

FCA-Manager Stefan Reuter bleibt vorsichtig

Finnbogason ist noch immer an der Wade verletzt, er wird deshalb auch das WM-Qualifikationsspiel von Island am Donnerstag gegen Deutschland verpassen, wie er im Interview auf der ersten Sportseite erzählt. Nach der Länderspielpause hofft der 32-Jährige auf eine baldige Rückkehr in den Kader. Stefan Reuter aber blieb nach dem 0:2 in Freiburg noch vorsichtig. „Ich glaube nicht, dass man unmittelbar nach der Länderspielpause mit einem der Langzeitverletzten rechnen kann“, sagte der Manager.

Auch Jan Moravek fällt wegen einer Verletzung aus. Bild: Ulrich Wagner

Iago plagt sich mit einer Sprunggelenksverletzung und ist seit Anfang Februar außen vor. Er war am 9. Februar operiert worden und hat seitdem sechs Partien verpasst. Sein Stellvertreter Mads Pedersen war zwar zwischenzeitlich auch verletzt, stand aber in Freiburg wieder im Kader und war eingewechselt worden. Zuvor hatte ihn Robert Gumny auf der linken Abwehrseite ersetzt, obwohl sich der Pole eigentlich auf der rechten Seite deutlich wohler fühlt. Tim Civeja schlägt sich seit Mitte Februar mit einer Schambeinentzündung herum, die sich als hartnäckig herausstellt. Und Fredrik Jensen fehlt mit Oberschenkelproblemen nun seit sechs Partien. Jan Moravek war gegen Bayer Leverkusen eingewechselt worden, fehlt aber seitdem wieder. Bereits zuvor hatte er wegen einer Muskelverletzung bis Anfang des Jahres nicht im Kader gestanden.

Alfred Finnbogason könnte bei Chancenverwertung helfen

Reuter ist wichtig, auf die verletzten Spieler keinen Druck auszuüben. „Wir müssen sie richtig gesund und fit werden lassen“, sagte er. Der Geschäftsführer Sport hat aber die Hoffnung, zumindest den ein oder anderen in dieser Saison noch auf dem Platz zu sehen. „Wir werden sie in dieser Saison noch brauchen“, sagte Reuter. Vielleicht vor allem Finnbogason, da zuletzt in Freiburg die Chancenverwertung das große Problem beim FCA war. Aber gerade bei Finnbogason wollen die Augsburger nichts überstürzen.

Bei seinen zurückliegenden Verletzungen war er manches Mal zu früh zurückgekehrt und hatte wieder Rückschläge erlitten. Das soll diesmal nicht passieren. Eine langsame Gewöhnung an die Belastung eines Bundesligaspiels ist der Weg. „Wenn er nach einer intensiven Einheit wieder etwas spürt, reicht es noch nicht, um voll im Mannschaftstraining dabei zu sein. Wir müssen ihn in eine Verfassung kriegen, dass er Vollgas geben kann, ohne dass er sich Gedanken um seine Wade macht“, erklärte Reuter.

FCA-Test gegen Heidenheim als Chance für Ersatzleute

Das Testspiel am Freitag (14 Uhr/FCA TV) gegen Heidenheim ist eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Vor allem für Spieler, die zuletzt häufiger auf der Bank gesessen waren. „Das ist eine Chance, sich aufzudrängen“, sagte Reuter. Für die Langzeitverletzten aber kommt diese Partie noch deutlich zu früh.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen