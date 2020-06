vor 32 Min.

Wenn am Punkt die Nerven versagen - der FCA und sein Strafstoß-Problem

Florian Niederlechner wirkt in diesen Tagen ein ums andere Mal ratlos. Seine Treffsicherheit aus der Vorrunde hat der Stürmer des FC Augsburg mittlerweile verloren.

Plus In der laufenden Saison mangelt es dem FC Augsburg bei Strafstößen an Beständigkeit. Warum die Trefferquote des FCA bislang so mäßig ist.

Von Johannes Graf

Alfred Finnbogason befand sich im Kader, stand gegen den 1. FC Köln allerdings nicht vom Anpfiff weg auf dem Platz. Erst später beorderte ihn Trainer Heiko Herrlich auf den Platz. Aus Augsburger Sicht zu spät. Mit Finnbogason hätte die Partie wahrscheinlich einen anderen Verlauf genommen. Der Isländer ist in den Reihen des FC Augsburg der etatmäßige Elfmeterschütze. Neunmal trat er bislang im FCA-Trikot an, neunmal verwandelte er. Am ominösen Punkt ist Finnbogasons Bilanz makellos.

Florian Niederlechner wartet seit 1. Februar erfolglos auf einen Treffer

Problem dabei: Finnbogason fehlt wiederholt wegen diverser Blessuren. In der laufenden Runde hat der 31-Jährige 17 von möglichen 30 Ligaspielen bestritten. Dass er gegen Köln nicht auf dem Platz stand, begründete sich in einer kürzlich überstandenen Knieverletzung. Herrlich brachte den Angreifer eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel, um ihn behutsam an die Belastung heranzuführen.

Finnbogason stand also nicht zur Verfügung, als Schiedsrichter Benjamin Cortus dem FCA nach 26 Minuten einen Strafstoß zusprach. So versuchte sich Florian Niederlechner. Und vergab.

Nach der Partie (1:1) gab sich der Angreifer untröstlich, bezeichnete sich in breitem Oberbayerisch gar als „Depp“. In seiner Enttäuschung schwang mit, dass Niederlechner einmal mehr seinem Ruf als Torjäger nicht gerecht geworden war. Seit 1. Februar wartet er nun auf einen eigenen Treffer. Während er in der Hinrunde aus jedwedem Winkel des Spielfelds zu treffen schien, versemmelt er derzeit aus wenigen Metern Torentfernung.

Niederlechner ließ sich vom Kölner Abwehrspieler Leistner verunsichern

Mit seinem verschossenen Elfmeter ist Niederlechner indes kein Einzelfall. Kurioserweise hatte bereits im Hinspiel ein Augsburger aus elf Metern nicht ins Tor getroffen, damals versäumte André Hahn in der Anfangsphase einen Treffer gegen Köln. Während die Augsburger über Jahre hinweg Sicherheit am Elfmeterpunkt ausstrahlten, plagen sie nun Versagensängste. Wobei das auch damit zusammenhängen könnte, dass die ausführenden Spieler am Punkt keine Routine haben.

Fünf Elfmeter haben die Schiedsrichter in dieser Runde dem FCA zugesprochen, vier unterschiedliche Schützen liefen an. Finnbogason (gegen Schalke) und Philipp Max (gegen Hoffenheim) trafen, auch Niederlechner war schon einmal erfolgreich.

Gegen Mainz behielt er die Nerven. Weil er sich an seinen Plan hielt. In der rechten Ecke schlug der Ball ein. Gegen Köln schickte Niederlechner den Ball indes nach links – und der überragende Torwart Timo Horn parierte.

Niederlechner ärgerte sich, dass er sich vom Kölner Abwehrspieler Toni Leistner hatte verunsichern lassen. Dieser hatte Horn zugerufen: „Du weiß, wo er immer hinschießt.“ Niederlechner kam ins Grübeln und traf im Gedankenwirrwarr letztlich die falsche Entscheidung. „Rechts ist eigentlich meine Ecke. Wo ich bisher jeden gemacht habe.“

Trainer Herrlich überlegt, Reihenfolge der Elfmeterschützen zu ändern

Köln, der FCA und Elfmeter – diese Konstellation sorgt in der Bundesliga vermehrt für Diskussionsstoff. Einst malträtierte FCA-Torwart Marwin Hitz unsportlich den Rasen am Punkt und ließ Schütze Anthony Modeste ausrutschen; in der jüngsten Partie verschoss nicht nur Niederlechner, ein weiterer, nicht gegebener Strafstoß wird in Erinnerung bleiben. Trainer Herrlich titulierte den verweigerten Elfmeter gar als „Skandal“. Sinngemäß meinte Herrlich, Videoschiedsrichter Guido Winkmann hätte Objektivität vermissen lassen.

Ein weiterer Strafstoß wäre nicht nur wegen der situativen Grundspannung eines Duells zwischen Schütze und Torwart interessant geworden. Niederlechner war vor dem Spiel als Elfmeterschütze festgelegt worden; Herrlich beteuerte zudem, der Spieler hätte sich vor seinem missglückten Versuch sicher gefühlt. Aber hätte Niederlechner nach seinem Fehlschuss in Hälfte eins erneut antreten dürfen? Oder doch Ersatzmann Max?

Vor dem Auswärtsspiel in Mainz (Sonntag, 15.30 Uhr) überlegt Trainer Herrlich jedenfalls, an der Reihenfolge seiner Elfmeterschützen etwas zu ändern. Steht Alfred Finnbogason in der Startformation, wäre die Wahl schnell getroffen.

