Wenn der FC Augsburg so wie einst Real Madrid den Klassenerhalt feiert

Ohne Jubel-T-Shirts geht in der Schlussphase der Bundesligasaison nichts mehr. Der FC Augsburg oder der FC Bayern stehen dabei Pate für viele kleinere Vereine.

Von Florian Eisele

Das Saisonende in den Fußball-Ligen war lange Zeit keine gute Saison für die Fanshops der Profi-Klubs: Um jemand zu überzeugen, das in wenigen Wochen überholte Trikot der alten Saison zu kaufen, bedurfte es schon eines knackigen Rabatts, wie ihn sonst nur Möbelhäuser oder Baumärkte anbieten. Seit geraumer Zeit haben sich findige Marketingabteilungen der Klubs aber auch für diese Zeit etwas einfallen lassen.

Auf T-Shirts feiert der FC Bayern stets seine Titel: In diesem Jahr ging das spannende Meisterrennen zum achten Mal in Folge an die Münchner, weswegen eine große 8 die Jubelshirts des FCB zierte. Das ist sehr passend, weil eine auf den Boden gelegte 8 wiederum das Zeichen für Unendlichkeit ist – was wiederum der gefühlten Dauer entspricht, seitdem die Bayern am Saisonende ganz vorne stehen. Das Praktische dabei: Für jeden weiteren Titel wird ein weiteres T-Shirt im Fanshop zu erwerben sein.

Der FC Augsburg feiert das zehnte Jahr Bundesliga mit "La Décima"

Ein 8 ziert übrigens auch die Jubelshirts von Arminia Bielefeld, die den achten Bundesligaaufstieg perfekt machten. Der FC Augsburg hingegen machte am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt – ein ins Ziel gezittertes 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf beseitigte die letzten Zweifel am zehnten Bundesliga-Jahr in Folge. Gefeiert wurde mit T-Shirts, auf denen „La Décima“ zu lesen war – eine Anspielung auf Real Madrid, die damit ihren zehnten Champions-League-Titel feierten. Wer das wiederum als etwas übertrieben empfindet, dürfte noch nie im Sommer Station auf Mallorca gemacht haben.

Wenn dem 17. Bundesland nicht gerade eine coronabedingte Verschnaufpause gegönnt wird, bevölkern Heerscharen meist deutscher Partywütiger die größte Gemeinde Palma. Den Löwenanteil darunter machen Mitglieder von Sportvereinen aus, die den „Nichtabstieg aus der Kreisliga Ost“ oder die „Vizemeisterschaft A-Klasse“ mit bunten T-Shirts [sic!] feiern, auf denen markige Slogans wie „Champions“ oder „World Domination, Abteilung Landkreis Aichach-Friedberg“ zu lesen sind. Warum also nicht auch einen Klassenerhalt in Real-Madrid-Manier feiern?

In München und Gelsenkirchen lagern seit 20 Jahren traurige T-Shirts

Fazit: Es gibt in diesem Fall kein Falsches im Richtigen. Die einzigen T-Shirts, die wirklich ein trauriges Dasein fristen, lagern seit 19 beziehungsweise 21 Jahren in Kellern in München und Gelsenkirchen ein. Auf den Textilien, die teilweise schon aus den Folien gezerrt worden war, ist zu lesen, dass der FC Bayern 1999 die Champions League oder Schalke 2001 die Meisterschaft gewonnen haben soll. Aber das ist eine andere Geschichte.

