11:36 Uhr

Wie André Hahn der erste Nationalspieler des FC Augsburg wurde

Plus André Hahn wird in seiner ersten Zeit beim FC Augsburg deutscher Nationalspieler. Warum er die Weltmeisterschaft 2014 nur knapp verpasst hat (Serie, Teil 4).

Von Marco Scheinhof

Den ersten Anruf hatte André Hahn verpasst. Nach dem Training beim FC Augsburg entdeckte er auf dem Mobiltelefon eine unbekannte Nummer. Zurückrufen wollte er zunächst nicht. Als auf dem Heimweg die gleiche Nummer erneut anrief, hob er ab. Auf der anderen Seite meldete sich ein gewisser Herr Flick. Hansi Flick. Hahn war sofort hellwach. Einen Anruf vom Assistenten des Bundestrainers hatte er nicht erwartet. "Ich war überrascht", sagt Hahn. Natürlich. 18 Monate zuvor hatte er noch in der dritten Liga bei den Offenbacher Kickers Fußball gespielt. Und nun soll er zum Nationalspieler werden?

In der Winterpause der Saison 2012/13 war André Hahn zum FC Augsburg gewechselt. Er zeigte permanent gute Leistungen, das ist auch Bundestrainer Joachim Löw damals nicht entgangen. "Sie haben mir gesagt, dass sie mich und meinen Weg sehr genau verfolgt haben. Und dass sie meine Leistungen sehr gut fanden", sagt Hahn. Und dass sie fanden, dass er sich die Nominierung verdient habe. Am 28. Februar 2014 stand er also als 23-Jähriger erstmals im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Damit ist er der erste deutsche Spieler, dem das in der Bundesligazeit des FC Augsburg gelungen ist. Erster Nationalspieler aus Augsburg war Ulrich Biesinger, der zwischen 1954 und 1959 sieben Einsätze verbuchte. Ihm folgte Helmut Haller. In der Zeit von 1958 bis 1970 brachte er es auf 33 Einsätze.

André Hahn: "Mehr Stolz kann man nicht fühlen"

Im ersten Spiel am 5. März 2014 gegen Chile in Stuttgart klappte es noch nicht mit einem Einsatz, da stand er nur im Kader. Am 13. Mai 2014 aber wechselte ihn Joachim Löw zu Beginn der zweiten Halbzeit beim 0:0 gegen Polen im Hamburg ein. "Mehr Stolz kann man nicht fühlen, als den Adler auf der Brust tragen zu dürfen", Hahn. Natürlich sei er angespannt gewesen. "Es war ein Wahnsinnsgefühl. Nun steht man plötzlich mit den Spielern auf dem Feld, die man vorher im Fernsehen gesehen und bewundert hat", sagt Hahn. Mit einem Manuel Neuer zum Beispiel, einem Jérôme Boateng oder Bastian Schweinsteiger. "Sie haben mich alle sehr gut aufgenommen und mir die Nervosität genommen", sagt der heute 30-Jährige.

Mit seiner Leistung sei er in den 45 Minuten in Hamburg zufrieden gewesen. "Es war sicher nicht mein bestes Spiel, aber auch nicht mein schlechtestes", sagt er in der Rückschau. Löw hatte die Partie genutzt, um vieles auszuprobieren. Etliche Stammspieler fehlten, es war ein echter Debütantenball. So war es nicht ganz leicht, den Rhythmus zu finden. Auch für Hahn nicht. Das Trainerteam aber war mit ihm zufrieden und hatte ihn auch für den vorläufigen Kader vor der Weltmeisterschaft 2014 vorgesehen, mit dem es ins Trainingslager ging. Da allerdings im Mittelfeld Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger wegen Knieverletzungen angeschlagen waren, wollte Löw kurzfristig einen weiteren Akteur für das defensive Mittelfeld mitnehmen. Die Wahl fiel auf Christoph Kramer, Hahn musste dafür seinen Platz räumen. Wer weiß, wie andernfalls der Sommer 2014 für ihn geendet hätte. Womöglich als Weltmeister in Brasilien. "Das sind reine Spekulationen," sagt er heute, "damals konnte ich die Entscheidung natürlich verstehen. Ich bin keinem böse, wir sind gut auseinandergegangen." Mit Flick versteht er sich heute noch bestens. "Ich freue mich immer, ihn zu sehen, er ist ein Supertyp", sagt Hahn.

Das Trikot aus dem Länderspiel hängt bei André Hahn an der Wand

Aber warum kam kein weiteres Länderspiel mehr dazu? "In Deutschland ist gerade auf den Außenbahnen die Konkurrenz groß", erklärt Hahn. Die Nationalmannschaftsverantwortlichen versicherten ihm zwar, dass sie ihn weiter auf dem Schirm hätten, zu einer Nominierung aber reichte es nicht mehr. Auch nicht nach seinem Wechsel vom FC Augsburg zu Borussia Mönchengladbach. "Ich war damals nicht so etabliert, dass ich erwarten konnte, dass Jogi Löw anruft und erklärt, warum ich nicht nominiert werde", sagt Hahn. Eines kann ihm ohnehin niemand nehmen: das Trikot aus dem Spiel in Hamburg, das jetzt an der Wand bei ihm zu Hause hängt. "Von diesem Erlebnis werde ich noch meinen Kindern und Enkeln erzählen", sagt Hahn.

Wahnsinnig schnell sei sein Aufstieg gegangen. Innerhalb von 18 Monaten aus der dritten Liga in die Nationalmannschaft. "Das war schon brutal schnell. Es war ein Weg, den nicht viele gehen", sagt Hahn. FCA-Trainer Markus Weinzierl hatte Hahns Nominierung der Mannschaft mitgeteilt. Im Kreis vor einem Training. "Alle haben mir gratuliert und mir das gegönnt. Wir waren eine sehr homogene Mannschaft, das hat alles sehr gut gepasst", sagt Hahn. Vor allem für ihn selbst. In seiner damaligen Zeit beim FCA bestritt er 48 Spiele und erzielte zwölf Tore. "Es war eine Wahnsinnszeit für mich", sagt er. Mit dem Erlebnis eines Länderspiels.

Dieser Text ist Teil der Serie "Zehn Jahre, zehn Momente", mit der wir auf den Aufstieg des FC Augsburg im Jahr 2011 zurückblicken. In der kommenden Saison geht der FCA in sein zehntes Jahr in der Bundesliga. In dieser Serie ist bislang erschienen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen