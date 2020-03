12:29 Uhr

Wie Heiko Herrlich den FCA wieder erfolgreich machen möchte

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Martin Schmidt ist der Bundesligist fündig geworden. Stefan Reuter präsentiert den ehemaligen Mitspieler als neuen FCA-Trainer.

Von Johannes Graf

Am Sonntagabend hatte Sportgeschäftsführer Stefan Reuter mit Heiko Herrlich Kontakt aufgenommen, am Dienstag saßen die beiden bereits auf dem Podest im Pressekonferenzraum des FC Augsburg und erteilten Auskünfte. Der 48-Jährige soll als künftiger Trainer des Fußball-Bundesligisten den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen. Das sagt Reuter...

...zur Trennung von Cheftrainer Martin Schmidt und Co-Trainer Stefan Sartori:

"Ich möchte Martin Schmidt und Stefan Sartori meinen Dank aussprechen. Sie haben alles versucht, um nochmals in die Erfolgsspur zurückzukommemn. Ich möchte mich bedanken, vor allem für die Gespräche am Montag. Die beiden waren natürlich enttäuscht, weil sie es gerne selbst gedreht häten. Aber aufgrund der Statistiken, die deutlich gegen uns sprechen, haben sie Verständnis gezeigt."

...zum Zeitpunkt der Trennung:

"Für uns ist am Sonntagabend die Entscheidung gefallen, weil es seit Wochen in die falsche Richtung geht. Das hat uns veranlasst einen Wechsel vorzunehmen. Wenn wir große Sorge haben, dass es nicht gelingt, ist es nötig zu handeln. Jetzt ist noch der richtige Zeitpunkt, einem neuen Trainer die Zeit zu geben. Fakt ist: Wir haben eine sehr gefährliche Entwicklung beobachtet und die Situation hat sich zugespitzt. Es heißt nicht, dass es zwingend an einem Tor hängt. Fußball ist nunmal ein Ergebnissport. Wenn wir die Überzeugung gehabt hätten, dass wir das gemeinsam drehen können, hätten wir nicht so entschieden."

...zur Personalie Herrlich:

"Ich glaube, dass Heiko für Gier, Leidenschaft und Siegermentalität steht. Heiko hat als Spieler und Trainer unterschiedlichste Situationen erlebt. Natürlich kennen wir uns über viele Jahre. Heiko war als Spieler einer, der vorangegangen ist. Als Trainer hat er es immer geschafft, eine Einheit zu bilden. Richtig, wir hatten den einen oder anderen Trainerwechsel in den vergangenen Jahren. Es ist klar unser Ziel, Kontinuität auch auf der wichtigen Position des Cheftrainers zu erhalten."

Im Sommer war Heiko Herrlich Zaungast des FC Augsburg im Trainingslager. Künftig arbeitet er mit Sportgeschäftsführer Stefan Reuter (re.) zusammen. Bild: Klaus Rainer Krieger

Neu-FCA-Trainer Heiko Herrlich will eine echte Mannschaft formen

Herrlich hat zuletzt Bayer Leverkusen trainiert, war dort aber im Dezember 2018 entlassen worden. Zuvor trainierte Herrlich im Profibereich den VfL Bochum, die SpVgg Unterhaching und Jahn Regensburg. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) war Herrlich für die U17- und U19-Nationalmannschaft zuständig. Das sagt der 48-Jährige...

...zu der ersten Kontaktaufnahme mit Reuter:

"Ich habe am Sonntagabend eine SMS erhalten, habe aber schon geschlafen. Am Montagmorgen habe ich zurückgerufen. Wir haben uns am Montag getroffen. Wir haben eine sportliche Vergangenheit und hatten immer Kontakt miteinander."

...zur aktuellen Situation beim FCA:

"Man wird gelobt nach Niederlagen. Die Spieler unterschätzen, wie schwierig die Situation ist. Ich habe das selbst einmal mit Dortmund erlebt. Wir wollten Meister werden, hatten eine Phase von zwölf Spielen ohne Sieg und sind ganz unten reingerutscht. Ich weiß von dieser Situation: Wir haben lange gedacht, wir schaffen das einfach so. Ich glaube, dass muss man der Mannschaft vermitteln. Das sagt mir mein Gefühl und mein Instinkt. Ich mache mir jetzt ein Bild von der Mannschaft."

...zu seiner Spielidee:

"Der Funke muss vom Platz auf die Zuschauer überspringen. Das war in dieser Saison nur ein einigen Phasen der Fall. Da müssen wir wieder hinkommen. Ich habe es geschafft, aus Spielern Mannschaften zu machen, die nicht nur miteinander sondern füreinander spielen. Und wir haben immer viele Torchancen herausgespielt. Ich versuche, alle Elemente einzubauen, um erfolgreich zu spielen."

13 Bilder Heiko Herrlich ist neuer Coach: Das waren die FCA-Trainer seit 2000 Bild: Federico Gambarini/dpa

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen