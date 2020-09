vor 20 Min.

Wie Rafal Gikiewicz das Torhüter-Problem des FCA lösen soll

Plus Einmal mehr tauscht der FC Augsburg seinen Stammtorhüter aus. Gikiewicz soll endlich für Konstanz sorgen. Darüber hinaus gibt es weitere Veränderungen.

Von Johannes Graf

Wie wertvoll Marwin Hitz für den FC Augsburg war, wurde erst nach dessen Abgang richtig deutlich. Fünf Jahre stand der Schweizer in der Fußball-Bundesliga bei den Augsburgern unter Vertrag. Nach kurzer Anlaufphase etablierte er sich als Stammkraft. Gehörig half er mit, die Liga zu halten, und hatte Anteil an Erfolgen in der Europa League. Hitz zeigte dabei teils herausragende Leistungen.

Noch höher einzuschätzen war aber, dass er nur selten entscheidend patzte. Ihn zeichnete ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Konstanz aus. Der 32-Jährige war ein Rückhalt, der Ruhe ausstrahlte. Ein Rückhalt, der jetzt fehlt.

Beim FC Augsburg versuchten sich Giefer, Luthe, Kobel und Koubek am Hitz-Erbe

Hitz hat den FCA vor zwei Jahren Richtung Dortmund verlassen. Dass er dennoch nicht in Vergessenheit geraten ist, liegt an seinen bisherigen Nachfolgern. Wer auch immer sich seitdem im Tor versuchte, ob Fabian Giefer, Andreas Luthe, Gregor Kobel oder Tomas Koubek, vollends überzeugen konnte die FCA-Verantwortlichen keiner dieser Probanden.

Wir haben FCA-Stürmer Florian Niederlechner getroffen – und mit ihm über die kommende Bundesliga-Saison gesprochen. Hier können Sie sich die Podcast-Folge anhören:



Daher sah sich die sportliche Leitung vor der kommenden Saison einmal mehr zum Handeln gezwungen. Federführend Sportgeschäftsführer Stefan Reuter unternimmt einen weiteren Anlauf, die Position zwischen den Pfosten zur allgemeinen Zufriedenheit zu besetzen. Ergebnis dessen war ein geräuschvoller Torhütertausch. Rafal Gikiewicz schloss sich dem FCA an, wenig später wechselte Luthe gen Berlin und unterschrieb einen Kontrakt bei Union.

In Luthe sahen die Verantwortlichen stets einen soliden Ersatzmann, der in der größten Not einspringt. Mehr jedoch nicht. An ihrer Sicht der Dinge änderte auch nichts, dass Luthe in zwei Spielzeiten entscheidend zum Klassenerhalt beitrug.

In der offiziellen Transfermitteilung des Vereins dankten sich Luthe und der FCA gegenseitig, das zeugte von Wertschätzung, hinter den Kulissen gingen dem Wechsel jedoch Unstimmigkeiten voraus. Streitthema war unter anderem der Gehaltsverzicht, zu dem sich die Spieler in der Corona-Krise durchrangen.

Andreas Luthe spielt in der kommenden Saison beim Bundesligisten Union Berlin. Sein Wechsel vom Konkurrenten FC Augsburg sorgte für einige Irritationen. Bild: Bernd Feil, MIS

Ex-FCA-Keeper Luthe wehrt sich gegen Gerüchte um Gehaltsverzicht

In einem Interview mit unserer Redaktion wehrte sich Luthe gegen das Gerücht, er hätte vorgeschlagen, Präsident Klaus Hofmann solle für die entstandene Differenz durch den Gehaltsverzicht der FCA-Spieler in der Corona-Krise mit seinem Privatvermögen aufkommen. Das stimme nicht, betonte der 33-Jährige. "Wir waren als Mannschaft von Anfang an und zu jeder Zeit dazu bereit, uns solidarisch zu zeigen und auf Gehalt zu verzichten. Am Ende haben wir gemeinsam einen Vorschlag erarbeitet, den alle Spieler unterzeichnet haben."

Kurioserweise sieht der Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor, dass Augsburg und Union bereits am ersten Spieltag aufeinandertreffen. Viel Zeit wird also nicht bis zum ersten Wiedersehen vergangen sein. Andererseits dürften beide Parteien professionell miteinander umgehen. Schmutzige Wäsche wird wohl keiner mehr waschen.

Nicht nur von Luthe trennte sich der FCA. Im Sommer 2017 hatte der Klub sich gegen einen möglichen Abgang von Hitz abgesichert. Fabian Giefer kam mit dem eigenen Anspruch zum FCA, dort künftig als etatmäßige Nummer eins aufzulaufen. Gegenüber Medien brachte er diese Sicht der Dinge deutlich zum Ausdruck. Weil Hitz blieb, erhielt Giefer lediglich den Status des dritten Torwarts.

Als Hitz mit einem Jahr Verzögerung wechselte, schien seine Zeit gekommen zu sein. Giefer entschied in der Vorbereitung das Duell mit Luthe für sich. Lange sollte er jedoch nicht das Tor hüten. Nach entscheidenden Patzern, die in Niederlagen gegen Mainz und Bremen mündeten, tauschte der damalige Trainer Manuel Baum Giefer gegen Luthe aus. Das vierte Bundesligaspiel für den FCA war Giefers letztes. Im Sommer wurde das Kapitel geschlossen, Giefer läuft künftig in Liga zwei für die Würzburger Kickers auf. Von den zwischenzeitlich fünf Torhütern sind somit drei im Bundesligakader geblieben. Gikiewicz, Koubek und Nachwuchsprofi Benjamin Leneis, der sich auf lange Sicht für die Bundesliga empfehlen will.

Kristian Barbuscak ist der neue Torwarttrainer des FC Augsburg. Bild: Kolbert-press/burghard Schreyer

Der FC Augsburg besetzte die Position des Torwarttrainers neu

Trainiert hatte die Schlussmänner des FCA jahrelang Zdenko Miletic. Der ehemalige Profi galt als Institution, infolge der anhaltenden Torwartmisere musste er seinen Platz allerdings räumen. Reuter begründete diesen Schritt so: "In unserer Saisonanalyse sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir auf der Position des Torwarttrainers eine Veränderung vornehmen wollen."

Anlass für die Kritik an der Arbeit von Miletic war, dass der teure Neuzugang Koubek nie in Form kam. Reuter und Co. sahen im Tschechen Potenzial, allerdings rief er dieses in seiner Premierensaison nie ab. Koubek wirkte unbeweglich und unsicher. Er leistete sich einige Patzer, die letztlich zu seiner Ablösung als Stammkraft führten. Mit Miletic-Nachfolger Kristian Barbuscak hat Cheftrainer Herrlich bereits bei Jahn Regensburg zusammengearbeitet. Barbuscak wird zugetraut, die Torhüter für die kommenden Aufgaben fit zu machen.

Die Arbeit des 43-Jährigen scheint bereits zu fruchten. Koubek wirkt bedeutend fitter als vor einem Jahr. Dennoch muss sich der 28-Jährige vorerst mit der Rolle des Herausforderers zufriedengeben. Vor dem Pokalspiel gegen Celle gab Trainer Herrlich bekannt, dass er den 32-jährigen Gikiewicz zu seiner Nummer eins erkoren hat.

31 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Klaus Rainer Krieger

Der polnische Torhüter zeigte in der vergangenen Saison gute Leistungen und trug zum Klassenerhalt von Union Berlin bei. Allerdings war dies seine erste Saison als Stammtorhüter in der Bundesliga.

Gikiewicz wäre gerne in Berlin geblieben, Verein und Spieler konnten sich jedoch nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Seine Mitbewerber Leneis und Koubek akzeptiert er, doch er hat klare Vorstellungen: "Natürlich bin ich nach Augsburg gekommen, um so viel wie möglich zu spielen." Ob er tatsächlich für Konstanz im Augsburger Tor sorgt und die Erinnerungen an Hitz verblassen lässt, wird sich zeigen.

Dieser Artikel ist der Teil der Beilage "Der FCA in der Bundesliga", die unserer Zeitung in den Ausgaben Augsburg, Augsburg-Land, Gersthofen, Aichach und Friedberg am Mittwoch, 16. September, beiliegen wird.

