Wie der FCA das entscheidende Spiel gegen Köln angeht

Plus Der FC Augsburg hofft gegen Köln auf einen großen Schritt im Kampf gegen den Abstieg. Bei einer Niederlage aber dürfte es unruhig werden.

Ein bisschen Humor muss dann doch sein. Die Lage ist für den FC Augsburg ohnehin schon ernst genug vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg könnten sich die Augsburger absetzen und wären vom derzeitigen Tabellenvorletzten aus dem Rheinland nicht mehr einzuholen. Bei einer Niederlage aber spitzt sich die Situation im Kampf gegen den Abstieg noch einmal richtig zu. Es herrscht also viel Anspannung beim FCA. Als Trainer Heiko Herrlich am Donnerstag allerdings gefragt wurde, ob er denn diesmal auf das angekündigte Quarantänetrainingslager aller Bundesligisten vor und während der beiden letzten Spieltage vorbereitet sei, antwortete er lachend: „Ich werde mich frühzeitig mit den nötigen Dingen eindecken, um kein Risiko einzugehen.“ Beim ersten Trainingslager dieser Art vor einem Jahr hatte sich der Augsburger Trainer unerlaubt aus dem Hotel entfernt, um Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen.

Ein bisschen Gelassenheit schadet nie. Die Anspannung wird am Freitagabend ohnehin schon groß genug sein. „Der Kopf ist meistens das alles Entscheidende“, sagte Herrlich vor dem Duell mit dem Tabellenvorletzten, „eine solche Nervenanspannung muss man aushalten.“

Der FCA hat es noch selbst in der Hand

Zuletzt haben die Augsburger mehrfach gepatzt. Aus den Duellen mit Schlusslicht Schalke und Arminia Bielefeld haben sie nur einen Punkt geholt. Durch das 0:2 am Dienstag in Frankfurt sind sie zudem seit drei Partien ohne einen eigenen Treffer. Aus einer scheinbaren Sicherheit hat sich nun wieder eine prekäre Situation ergeben. Sieben Spieltage vor Schluss hatte der FCA neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein entspanntes Saisonende schien möglich. Das aber ist nun in großer Gefahr. Bei einer Niederlage am Freitag noch mehr. Unruhe wäre die Folge, die Angst vor einem weiteren Abrutschen würde zum ständigen Begleiter. Noch aber haben es die Augsburger selbst in der Hand.

„Ich habe immer gewarnt“, sagte Herrlich am Donnerstag, „die Mannschaften hinter uns haben Qualität und werden punkten.“ Dem FCA ist das zuletzt nur sehr begrenzt gelungen. Noch mehr aber bereitet die torlose Phase von drei Spielen Sorgen. Vor allem die Leistungen gegen Schalke und Bielefeld schlugen aufs Gemüt. In Frankfurt präsentierte sich der FCA dagegen ordentlich, ging aber mit seinen Möglichkeiten so leichtfertig um, dass die Eintracht trotz anfänglicher Unsicherheiten zu einem 2:0-Erfolg kam. Und doch hatte Herrlich viel Gutes gesehen. „Die Mannschaft hat es in Frankfurt ordentlich gemacht. Das zeigt, dass wir Vertrauen in die Spieler haben können. Es war schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, sagte er. Auf acht Positionen hatte er seine Startelf verändert, nun wird es wohl eine weitgehende Rückkehr zu seiner Stammformation geben. Felix Uduokhai wird allerdings wegen einer Gelbsperre fehlen, ihn ersetzt Reece Oxford in der Innenverteidigung. Darauf legte sich Herrlich schon fest. Weitere Pläne verriet er nicht. Zumal Rani Khedira und Mads Pedersen angeschlagen sind, während Michael Gregoritsch wegen einer Erkältung nicht trainieren konnte.

FCA-Heimbilanz der Rückrunde macht Mut

Die Bedeutung der Partie ist allen bewusst. „Jeder weiß um die Situation, wir können einen großen Schritt machen“, sagte Herrlich. Schon mehrmals hatte seine Mannschaft in dieser Saison diese Gelegenheit, konnte sie aber nie nutzen. Was aber macht Mut, dass es gegen Köln klappt? Immerhin hat Friedhelm Funkel mit seiner Mannschaft zuletzt 2:1 gegen Leipzig gewonnen. „Das gibt ihnen natürlich Selbstvertrauen. Wir müssen aber wie in Frankfurt auftreten“, sagte Herrlich. Also mutig nach vorne spielen und die Zweikämpfe annehmen. Und vor allem im Kopf bereit sein.

Die Heimbilanz der Rückrunde macht Mut. Bisher hat der FCA nur gegen Wolfsburg verloren. Köln wird ein Gegner auf Augenhöhe sein. Die Augsburger dürften als Gastgeber gefordert sein, sich um die Gestaltung des Spiels zu kümmern. Also mehrheitlich im Ballbesitz zu sein. Eine Vorstellung, die vielen Fans Sorgen auf die Stirn treibt. Haben die Augsburger doch damit in dieser Saison regelmäßig ihre Probleme. In Frankfurt dagegen zeigten sie ihre spielerischen Fähigkeiten, als sie dazu ausreichend Platz hatten. Den wird ihnen aber der 1. FC Köln wohl nicht bieten.

