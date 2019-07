20:32 Uhr

Wie geht es für Martin Hinteregger weiter?

Am Montag stiegen Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch in Augsburg wieder ins Training ein. Allerdings ist unklar, ob die beiden österreichischen Nationalspieler bleiben.

Von Robert Götz

Da musste sogar Martin Hinteregger grinsen. Als der (Noch-)Innenverteidiger des FC Augsburg am Montag auf dem Trainingsplatz am Spielfeldrand Steigerungsläufe absolvierte, forderte ihn einer der Zuschauer auf. „Martin, schau doch mal bitte her.“ Und als Hinteregger verdutzt zu dem Rentner mit dem gezückten Smartphone blickte, fügte der schnell noch an: „Für ein Abschiedsfoto bitte.“ Hinteregger schmunzelte und die FCA-Fans lachten. Dabei wird um die sportliche Zukunft des Österreichers derzeit bitterernst gerungen.

Martin Hinteregger weicht Fragen zu seiner sportlichen Zukunft aus

Um kurz nach elf Uhr hatte FCA-Trainer Martin Schmidt Hinteregger mit einem Klaps auf die Schulter begrüßt. Genauso wie sein österreichischer Nationalmannschaftskollege Michael Gregoritsch hatte er eine Woche länger Urlaub bekommen. Sein erster Arbeitstag war aber stark verkürzt. Hinteregger hatte sich beim letzten Einsatz mit der österreichischen Nationalmannschaft am 10. Juni gegen Mazedonien eine Rippe gebrochen. Darum machte der Innenverteidiger nur Passübungen mit, bevor er mit dem Reha-Trainer individuell weiterarbeitete. Schon vor Ende der Trainingseinheit verabschiedete sich Hinteregger. „Ich muss zum Kontroll-Röntgen der Rippe.“ Der Frage nach seiner persönlichen Zukunft wich er aus. „Vielleicht in ein paar Tagen“, antwortete er und radelte Richtung WWK-Arena davon.

Dass Hinteregger und Gregoritsch noch einmal auf dem Übungsgelände an der WWK-Arena auftauchten, überraschte einige. Denn beide sind heftig umworben. Hinteregger von Eintracht Frankfurt, Gregoritsch von Werder Bremen. Doch vorerst gehören sie dem Kader des FC Augsburg an.

Hinteregger zur Eintracht Frankfurt?

Bei Hinteregger hatte alles darauf hingedeutet, dass die Trennung schnell über die Bühne gehen würde. Der Innenverteidiger hatte sich nach seiner Leihe klar positioniert. Er wolle unbedingt bei Eintracht Frankfurt bleiben, betonte er mehrmals. Dorthin war er nach öffentlicher Kritik am ehemaligen Trainer Manuel Baum nach der 0:2-Niederlage Ende Januar bei Borussia Mönchengladbach ausgeliehen worden.

Die Verhandlungen zwischen der Eintracht und dem FCA stecken aber wohl in einer Sackgasse. Anscheinend steht der Hinteregger-Transfer auf der To-do-Liste von Eintracht-Manager Fredi Bobic nicht mehr ganz oben. Denn während Hinteregger im Urlaub auf Vollzug wartete, lotste Bobic den Ex-FCA-Spieler Dominik Kohr für acht Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Frankfurt, war Bobic bereit, für Mittelfeldspieler Djibril Sow von Young Boys Bern, wenn alle Boni zur Auszahlung kommen, 14 Millionen Euro zu investieren.

Nur bei Hinteregger scheint Bobic unbedingt sparen zu wollen. Der FCA fordert dem Vernehmen nach, je nach Quelle, zwischen zwölf und 15 Millionen Euro, Bobic ist wohl nur bereit, neun Millionen Euro zu zahlen. Die beiden Parteien belauern sich.

Martin Hinteregger trainierte wieder beim FC Augsburg. Doch wie lange noch? Bild: Ulrich Wagner

Von Frankfurter Seite aus wird der Druck auf den FCA, so scheint es, indirekt erhöht. Immer wieder sickern Internas durch. So berichten verschiedene Medien, dass der FCA ein Angebot über zehn Millionen Euro abgelehnt habe. Nach Informationen der Bild hat Hinteregger bei der Eintracht darum gebeten, seine Rückennummer vorerst nicht anderweitig zu vergeben. Doch ist Hinteregger den Frankfurtern wohl (noch) nicht so viel wert wie gedacht. Ins Schweizer Trainingslager reiste die Eintracht am Sonntag auf jeden Fall ohne Hinteregger.

In Augsburg nimmt man den Stillstand ganz gelassen hin. Schließlich läuft Hintereggers Vertrag bis 2021 und warum sollte der FCA von seinen Vorstellungen nur einen Cent abrücken? Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport, hat sich schon vor längerem mit Hinteregger ausgesprochen, Baum ist seit April nicht mehr Trainer und dessen Nachfolger, Martin Schmidt, ist auch nicht nachtragend. „Ich nehme ihn an wie einen ganz normalen Spieler von uns. Über die Qualität brauchen wir nicht reden.“

Mareck Suchy wechselt ablösefrei zum FC Augsburg

Allerdings will der FCA anscheinend auch nicht ganz unvorbereitet sein. So gab man am Montag die Verpflichtung des tschechischen Nationalspielers Marek Suchy bekannt. Der 31-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei vom FC Basel. Ist das Pokerspiel bald beendet?

Ähnlich wie bei Hinteregger scheint es bei Gregoritsch, 25, zu laufen. Werder ist derzeit im Zillertal im Trainingslager. Von dort berichten mehrere Medien (sicher rein zufällig), dass sich Werder und der Stürmer grundsätzlich über einen Wechsel geeinigt haben. Jetzt müssen sich nur noch der FCA und Werder auf eine Ablösesumme verständigen. Der FCA fordert wie bei Hinteregger einen zweistelligen Millionenbetrag, schließlich endet der Vertrag mit Gregoritsch erst 2022. Werder will weniger zahlen. Was sagt Gregoritsch? „Er will erst in ein paar Tagen dazu Stellung nehmen“, lässt er über Pressesprecher Dominik Schmitz ausrichten. Ähnlich wie Hinteregger. Vielleicht sind beide dann schon nicht mehr da.

