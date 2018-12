vor 54 Min.

Wie sich Daniel Baier für sein Team opferte FC Augsburg

Kapitän Daniel Baier geht beim Spiel gegen Schalke in der Pause freiwillig von Bord, weil er stark gelb-rot gefährdet ist.

Von Wolfgang Langner

Schwierig zu sagen, ob es anders gelaufen wäre, wenn der Kapitän Daniel Baier in der Halbzeitpause nicht von Bord gegangen wäre. Fakt ist jedenfalls, dass nach der Halbzeitpause ein Bruch im Spiel des FC Augsburg gegen den FC Schalke war und dass der Brasilianer Caiuby, der in der 46. Minute auf den Rasen kam, an diesem Nachmittag definitiv kein Ersatz für Baier war. Allerdings war dieser Wechsel wohl auch zwingend notwendig.

Ein weiteres Foul hätte für den FCA-Kapitän wohl das Spielende bedeutet

Jedenfalls wäre die 2. Halbzeit für Baier ein Ritt auf der Rasierklinge geworden. Denn nach 29 Minuten beging Baier gegen den Schalker Harit ein taktisches Foul und bekommt dafür die gelbe Karte. Nur drei Minuten später stieg er gegen den gleichen Spieler erneut hart ein. Schiedrichter Gräfe beließ es dann bei einer weiteren Ermahnung. Bei einem weiteren Foul hätte es wohl von Gräfe keinen Pardon gegeben. Deshalb bot der Kapitän auch seine Auswechslung selbst an. „Ich hätte der Mannschaft gerne geholfen, aber ich denke, wenn ich da noch einmal blöd hingehe, dann kann ich mich nicht beschweren, wenn ich vorzeitig vom Platz muss“, meinte Baier nach der Partie. Baier ist ehrlich genug, um zuzugeben, dass die gelbe Karte auch berechtigt gewesen ist: „Wir hatten vorne einen Ballverlust und es war ein schneller Schalker Konter und da war mir das Foul wichtiger. Das habe ich auf dem Platz so entschieden.“

Nach vier Niederlagen in Folge war dieses 1:1 auch für Baier besser als nichts: „Klar, in unserer Situation hilft uns jeder Punkt. Jetzt haben wieder Mannschaften die da unten mit drin stehen (Stuttgart und Düsseldorf, Anm. d. Red.) drei Punkte geholt. Die hätten wir auch holen können.“ Baier glaubt zu wissen, warum das nicht der Fall war: „In der zweiten Halbzeit hatten wir die Chance zum 2:0 und mehr oder weniger im Gegenzug, wo wir gefühlt schon sechsmal den Ball geklärt haben, kriegen wir das Gegentor. Das ist schon ärgerlich.“

Die Abstiegsplätze kommen immer näher an den FCA

Die Abstiegszone ist eng zusammengerückt. Der Tabellenfünfzehnte VfB Stuttgart ist mit dem FCA mittlerweile punktgleich und zum 16. Düsseldorf beträgt der Abstand auch nur noch zwei Pünktchen. „Wir wissen um unsere Situation, aber man hat auch gesehen, dass wir das Spiel gegen Schalke gewinnen wollten und wir teilweise auch gute spielerische Momente drin hatten, dass wir engagiert waren, aber es langt gerade nicht für einen Dreier, der für uns enorm wichtig wäre.“

Doch zum Durchatmen besteht derzeit wenig Gelegenheit. Bereits am Dienstag gastiert der FCA bei Hertha BSC Berlin. Gute Erinnerungen an Berlin hat Baier jedenfalls nicht: „Das waren meist langweilige 0:0-Spiele“. Mit diesem Resultat könnte man sich derzeit beim FCA aber sicherlich anfreunden.

Themen Folgen