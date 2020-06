vor 10 Min.

Yannic Bederke holt den Deutschen Meistertitel für den FC Augsburg

Erfolg für den FC Augsburg: Yannic Bederke vom E-Sports-Team des FCA hat die Meisterschaft gewonnen. Er erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Großer Erfolg für Yannic Bederke vom FC Augsburg. Er ist deutscher eFootball-Einzelmeister 2020. Er setzte sich im Finale gegen Kai Wollin ( Bayer Leverkusen) mit 2:1 und 1:1. Der 19-Jährige sicherte sich damit das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Beim konsolenübergreifenden Finale erzielte er auf der PS4 mit Florian Niederlechner das Tor zum 2:1-Endstand.

Im Rückspiel auf der Xbox One gelang ihm mit Marco Richter das entscheidende 1:1 im Kampf um den Titel. "Ich freue mich riesig, dass ich dieses Tor mit dem FC Augsburg für mich entscheiden konnte. Es war ein langer Weg bis hierhin", freute sich Bederke.

Schon das Halbfinale gegen Dylan "DullenMike" Neuhausen war Spannung pur: Bederke überzeugte mit seiner starken Defensive und ließ hinten wenig anbrennen. Eine gute Ausgangsposition sicherte er sich in der letzten Sekunde, als André Hahn zum 2:0 traf. "DullenMike" rannte im Rückspiel von der ersten Minute an, kam aber weiterhin nur selten durch. Einmal schaffte er es dann doch und traf zum 0:1, doch Yannic bewahrte weiter kühlen Kopf. In der Schlussphase verpasste er es mit einigen Entlastungsangriffen, den Ausgleich zu erzielen, doch auch "DullenMike" kam zu keinem Tor mehr. Durch den 2:1-Gesamterfolg krönte Yannic sich zum besten FIFA20-Spieler Deutschlands auf der Xbox und machte den Finaleinzug perfekt.

Im Finale trafen Marco Richter und Florian Niederlechner für den FC Ausburg

Im Finale gegen Kai "Deto" Wollin wurde je ein Spiel auf der PlayStation und eines auf der Xbox ausgetragen. Zunächst ging es los mit der Partie auf ungewohntem Terrain für Bederke: "Deto" legte auf der Playstation früh das 0:1 vor. Bederke ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und traf mit seiner ersten Chance im Spiel zum Ausgleich: Marco Richter verwertete im Strafraum eiskalt zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause – und aus dieser startete Bederkebärenstark: Zunächst hatte er noch Pech, als ein Heber von Alfred Finnbogason Millimeter am Tor vorbeiging und Florian Niederlechner nur den Pfosten traf. Kurz darauf zielte Niederlechner besser und traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck. "Deto" konnte dem nichts mehr entgegensetzen – das Hinspiel entschied Bederke 2:1 für sich.

Im Final-Rückspiel kam Bederke gut in die Partie. Florian Niederlechner zog erneut aus spitzem Winkel ab, verfehlte diesmal aber knapp. In der Folge erspielte er sich weitere Chancen, doch dann schlug "Deto" eiskalt zu: Mit seiner ersten Gelegenheit traf er zum 0:1. Nach dem Gegentreffer musste Bederke kurz durchatmen, behielt jedoch die Nerven. Und dann war es soweit: Marco Richter traf zum 1:1 – der Treffer zum Titelgewinn! Nach dem Ausgleich kam Yannic kurz vor Schluss sogar noch zu weiteren Chancen durch Maurice Malone und Florian Niederlechner, doch beide Male verfehlte er knapp. Doch auch "Deto" traf nicht mehr – damit krönte sich Bederkezum besten FIFA20-Spieler Deutschlands. (AZ)

