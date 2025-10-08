Ex-FCA-Trainer Jess Thorup wird Trainer in Ägypten

Neuer Job für den ehemaligen FCA-Trainer Jess Thorup: Der 55-Jährige übernimmt ab sofort den ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly Kairo. Für den dänischen Coach ist es die erste Station außerhalb Europas. Während er als Spieler in seiner Heimat sowie in Österreich, Norwegen und Deutschland aktiv war, führte ihn sein Trainerweg über Dänemark und Belgien zum FC Augsburg. Beim FCA war er von Oktober 2023 bis vergangenen Sommer aktiv, ehe er zum Saisonende von seinen Aufgaben entbunden worden war. Dass er nun in Ägypten übernimmt, dürfte auch für Thorup etwas überraschend gekommen sein.

Wie er unserer Redaktion vor drei Monaten noch sagte, sah sein Karriereplan eigentlich vor, an deutschen Seitenlinien zu coachen. „Ich würde gerne in der Bundesliga bleiben“, sagte der Däne im August. „Ich habe viel gelernt. Und ich weiß jetzt, ich kann in der Bundesliga etwas verändern, etwas gestalten.“ Deswegen ging es für Thorup und seine Frau nach dem Aus beim FCA auch erstmal nicht zurück in die dänische Heimat, die beiden behielten die Wohnung in der Augsburger Innenstadt.

Neuer Thorup-Verein: Im Sommer nahm Al-Ahly Kairo an der Klub-WM in den USA teil

Die Pläne eines weiteren Engagements in Deutschland durchkreuzte nun offenbar Al-Ahly Kairo. Der Klub ist aber kein gewöhnlicher Verein, sondern so etwas wie der FC Bayern Ägyptens: 45 Mal wurden die „Roten Adler“ bislang nationaler Meister, was sie zum unangefochtenen Rekordmeister in dem fußballverrückten Land macht. Im Sommer nahm der Verein noch an der Klub-WM teil, schlug sich mit zwei Remis aus drei Spielen wacker gegen die Gruppengegner Palmeiras, FC Porto und Inter Miami mit Lionel Messi. Zwei Punkte reichten aber eben auch nicht zum Weiterkommen, nach der Vorrunde war Schluss.

In Kairo folgt Thorup auf den Interimstrainer Emad El-Nahhas. Der Ägypter hatte Anfang September vom Spanier Jose Riveiro übernommen. Zuvor war von September 2022 bis April 2025 der Schweizer Marcel Koller, der in der Bundesliga den VfL Bochum und den 1. FC Köln trainiert hatte, Coach von Kairo gewesen. In der Vergangenheit hatte Al-Ahly auch schon deutsche Trainer beschäftigt wie Rainer Zobel oder Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. Auch der aus der Bundesliga bekannte Niederländer Martin Jol trainierte schon Al-Ahly. Auf Thorup wartet ein enthusiastisches Publikum – und die Erwartung, den Verein wieder schnell nach oben zu führen. Derzeit steht Al-Ahly nur auf Rang drei der Egyptian Premier League, viel zu wenig für die Ansprüche innerhalb des Vereins.