Alternative zu Heidenheim-Spiel: Wie sich der FC Augsburg am World Cleanup Day beteiligt

Alternative zu Heidenheim-Spiel: Wie sich der FC Augsburg am World Cleanup Day beteiligt

Am Samstag spielt der FCA nicht nur auswärts gegen Heidenheim. Fans und Helfer können sich zudem an einer Aktion zum Umweltschutz beteiligen – und das Spiel trotzdem mit anderen Anhängern verfolgen.
Von Dominik Schätzle
    Die Fans des FC Augsburg können am 27. September an einer Müllsammelaktion rund um die WWK Arena teilnehmen.
    Die Fans des FC Augsburg können am 27. September an einer Müllsammelaktion rund um die WWK Arena teilnehmen. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Der FC Augsburg spielt am kommenden Samstag, 27. September 2025, auswärts gegen den 1. FC Heidenheim. Für alle FCA-Fans, die nicht mit zum Auswärtsspiel reisen, und sonstige Unterstützerinnen und Unterstützer bietet sich am Samstag jedoch auch die Chance, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Der FCA hat eine besondere Aktion geplant.

    Wie der Verein mitteilt, will der FC Augsburg anlässlich des World Cleanup Days (frei übersetzt etwa: „Weltaufräumtag“) mit einer Müllsammelaktion für den „regionalen Umweltschutz anpacken“.

    Müllsammelaktion des FC Augsburg am 27. September

    Was hat der FCA geplant? Treffpunkt für alle Müllsammlerinnen und Müllsammler ist am Samstag, 27. September, um 12 Uhr an der Fankneipe. Bis etwa 14.30 Uhr sammeln dann alle gemeinsam Müll auf dem Gelände und im Umfeld der WWK Arena ein. „Neben wetterfester Kleidung sind eigens mitgebrachte Handschuhe von Vorteil“, heißt es vom FCA, Zangen und Müllsäcke werden vom Verein gestellt.

    Damit dennoch die Unterstützung für das FCA-Spiel gegen Heidenheim nicht zu kurz kommt – und alle die Partie verfolgen können – ist anschließend ein Bereich in der Fankneipe für die Beteiligten der Müllsammelaktion reserviert. Dort können alle gemeinsam das Spiel verfolgen.

    Müllsammeln um WWK Arena – im Anschluss Heidenheim vs. FCA in der Fankneipe

    Wie der FC Augsburg zudem mitteilt, dürfen sich alle Helferinnen und Helfer auf ein „kleines Dankeschön“ freuen. Damit die Aktion besser geplant werden kann, bittet der FCA um eine Anmeldung auf dieser Seite des Vereins.

    Die Aktion findet gemeinsam mit der Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH statt. Der World Cleanup Day ist ein internationaler Aktionstag, den die Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen haben, der immer im September begangen wird. Hierbei finden Aktionen gegen Umweltverschmutzung statt und die Umwelt soll von Müll befreit werden.

