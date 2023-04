FC Augsburg

Wie Augsburgs Arne Engels die Bundesliga aufmischt

Plus Der Belgier übernimmt beim FCA eine wichtige Rolle. Mit seinen 19 Jahren spielt er überraschend unaufgeregt und überlegt. Was er selbst über seine Entwicklung denkt.

Von Marco Scheinhof

Arne Engels ist der Überraschungsmann. In Augsburg, aber auch in der Fußball-Bundesliga. Mit einer solchen Entwicklung hatte wohl kaum einer gerechnet. Anfang Januar war der 19-Jährige aus der zweiten Mannschaft vom FC Brügge zum FCA gewechselt. Die Bundesliga ist seine erste Top-Klasse in Europa. Viele Spieler brauchen Eingewöhnungszeit, bis sie ihr Top-Niveau erreichen, nicht aber Engels. Der Belgier spielte von der Partie in Dortmund an selbstbewusst und überlegt. Als wäre er schon jahrelang eine Stammkraft in Deutschlands höchster Liga.

"Ich wusste, dass ich es kann. Es ging nur darum, es auf großer Bühne zu zeigen", sagt der Mittelfeldspieler. Er sitzt im Presseraum der WWK-Arena, gerade ist Mittagspause. Engels kommt vom Essen zurück, er trägt Badelatschen. Das Interview möchte er auf Englisch führen, da fühlt er sich sicherer. Er lernt zwar eifrig Deutsch, mit dem Sprechen aber tut er sich noch schwer. "Ich verstehe schon sehr viel", sagt er. Gerade bei Analysen oder den Ansagen auf dem Feld ist das wichtig. Ihm hilft seine flämische Muttersprache, die wie Holländisch dem Deutschen recht ähnlich ist.

