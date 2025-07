DFB-Sportgericht legt Strafe für Arne Maier fest

Zwischenzeitlich schien es, als würde Arne Maier mit einer Verwarnung davonkommen. Schiedsrichter Martin Petersen hatte dem Spieler des FC Augsburg die Gelbe Karte gezeigt, nachdem Maier Bochums Abwehrspieler Bernardo gefoult hatte. Dann jedoch beorderte der Video Assistant Referee (VAR) den Unparteiischen auf dem Feld an die Seitenlinie. Im Videostudium sah Petersen, wie und wo Maier seinen Gegenspieler getroffen hatte: mit offener Sohle, oberhalb des Knöchels. Die Regelauslegung ist in diesem Fall klar. Petersen nahm die Gelbe Karte zurück und zeigte dem Augsburger in der 81. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

DFB-Sportgericht sperrt FCA-Spieler Arne Maier für zwei Spiele

Am Dienstag gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Strafmaß bekannt. Nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen „rohen Spiels gegen den Gegner“ wurde Maier mit einer Sperre von zwei Ligaspielen belegt. Da der FCA und der Spieler dem Urteil zugestimmt haben, ist das Urteil rechtskräftig. Maier wird dem FCA in den Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) und bei Bayer Leverkusen fehlen. Im Heimspiel gegen Holstein Kiel darf der offensive Mittelfeldspieler wieder mitwirken.

Im zweiten Spiel in Folge hatte der FCA eine Partie in Unterzahl beenden müssen. Während Spieler und Verantwortliche nach der Gelb-Roten Karte gegen Cédric Zesiger im Spiel gegen Bayern München (1:3) heftige Kritik an der Entscheidung des Schiedsrichters geübt hatten, räumten sie nach dem Spiel in Bochum (2:1) unisono ein, dass die Rote Karte vertretbar gewesen sei. Maier selbst hatte sich sofort entschuldigt, Absicht konnte ihm nicht unterstellt werden, als er Bernardo traf.

Mert Kömür gegen Frankfurt ein Startelfkandidat

Während Zesiger nach seiner Sperre zurückkehrt, wird Maier fehlen. Da Fredrik Jensen unmittelbar vor einem Wechsel in die USA steht, könnte Mert Kömür gegen Frankfurt in der Startelf stehen. Beim VfL Bochum hatte das 19-jährige Eigengewächs kurz vor Schluss als Einwechselspieler den Siegtreffer erzielt.