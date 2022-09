Kein Platz für Talente und Routiniers: FCA vertraut auf die Mittzwanziger

Plus Bringen die Transfers von Manager Stefan Reuter und seinem Team dem FC Augsburg etwas Ruhe? Das Spiel gegen Hertha BSC könnte die Richtung vorgeben. Eine Analyse.

Am Mittwoch führte Maurice Malone noch einen Zweikampf mit Neuzugang Mergim Berisha. Nicht einmal 24 Stunden später ist das 22-jährige Eigengewächs des FC Augsburg verliehen. Zum dritten Mal. Nach Drittligist Wehen-Wiesbaden und Zweitligist Heidenheim geht es jetzt in die österreichische Bundesliga zum Wolfsberger AC nach Kärnten.