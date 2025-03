Was passiert da auf der Baustelle an der WWK-Arena?

Monatelang herrschte an der Baustelle des geplanten Parkhauses auf einem Grundstück an der WWK-Arena nördlich des ersten Trainingsplatzes Stille. Jetzt gehen die Baggerarbeiten weiter. Wie bereits im August berichtet, baut dort nicht der FC Augsburg, sondern Premium Aerotec. Der Geschäftsbereich des Flugzeugherstellers Airbus GmbH hat direkt neben der Arena sein Werk 1 und errichtet nun für seine Mitarbeiter ein neues Parkhaus mit mehreren Hundert Stellplätzen.

Premium Aerotec baut das Parkhaus an der WWK-Arena

„Die Arbeiten an der Baustelle des Mitarbeiter-Parkhauses an unserem gegenüber der WWK-Arena gelegenen Werk 1 schreiten nach einer jahreszeitlich bedingten Unterbrechung aktuell mit dem Aushub des Baugeländes voran und werden planmäßig fortgesetzt“, erklärte Pressesprecherin Barbara Sagel auf Anfrage unserer Redaktion. Auf dem Areal wurden im vergangenen Jahr auch archäologische Untersuchungen vorgenommen.

FCA darf das Parkhaus an Spieltagen in der Bundesliga nutzen

Wenn das Parkhaus fertiggestellt ist, soll es „in Abstimmung mit dem FCA und den zuständigen Behörden, bei den Heimspielen in einem vereinbarten Kontingent sowohl den Aerotec-Mitarbeitern als auch weiterhin den vom FCA zu definierenden Bedarfsgruppen im Rahmen seiner Heimspiele zur Verfügung stehen“, heißt es weiter.

Schon vor Baubeginn hatte der FC Augsburg an Spieltagen das Areal nur als Medien- und Mitarbeiterparkplatz für rund 200 Fahrzeuge genutzt.

Icon Vergrößern So sah die Baustelle im August 2024 aus. Foto: Ulrich Wagner Icon Schließen Schließen So sah die Baustelle im August 2024 aus. Foto: Ulrich Wagner

Für den normalen FCA-Zuschauer mit Pkw ändert sich nichts

Für die normalen Zuschauer, die mit dem PKW anreisen, wird sich an der Parkplatzsituation am Stadion also auch in Zukunft nicht viel ändern. Die hat im Bundesliga-Vergleich ähnliche Vor-, aber auch Nachteile. Es wird wohl auch am Sonntag beim Spiel gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN) keine vollkommen reibungslose An- und Abfahrt mit dem PKW geben. Das Spiel ist ausverkauft, viele Freiburger Fans werden mit dem Auto kommen und nach dem Schlusspfiff wollen die meisten der 30.660 Zuschauer möglichst schnell wieder weg.

Dabei liegt die WWK Arena verkehrsgünstig direkt an der B17. Die Adresse für das Navi lautet: Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg. Bei der Anfahrt an Spieltagen können sich Stadionbesucher neben dem Verkehrsleitsystem auf der B17 auch über den Spieltagsmodus in der FCA-App Informationen zur aktuellen Verkehrssituation einholen.