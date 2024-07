Warum sich der Wechsel von FCA-Kapitän Demirovic zum VfB Stuttgart hinzieht

Die Sommerpause ist vorbei - und Ermedin Demirovic ist zurück in Augsburg. Am Donnerstag und Freitag absolvierten die Profis des FC Augsburg ihre Leistungstests, am Montag bittet Trainer Jess Thorup seine Mannschaft zur ersten Einheit auf den Trainingsplatz nahe der Arena (10.30 Uhr). Und auch da wird Demirovic höchstwahrscheinlich anwesend sein. Dass der Kapitän beim Trainingsauftakt dabei ist, war in den vergangenen Tagen nicht sicher. Denn ein schneller Wechsel zum VfB Stuttgart stand im Raum. Ganz so flugs ging es dann aber doch nicht, weil über ein entscheidendes Puzzleteil des Transfers bislang keine Einigung erzielt worden ist: die Ablösesumme.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VfB Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fabian Wohlgemuth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis