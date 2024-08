FC Augsburg und SSV Ulm veranstalten Benefizspiel zugunsten der Flutopfer

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg und der Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm werden in der ersten Länderspielpause Anfang September ein Benefizspiel für die Opfer der Flutkatastrophe Anfang Juni bestreiten. Gespielt wird am Donnerstag, 5. September, um 17.30 Uhr in der GW-TEC-Arena in Dinkelscherben (Lkr. Augsburg). Dort trägt normalerweise der Bezirksligist TSV Dinkelscherben seine Heimspiele aus.

Der Markt Dinkelscherben war selbst von der Flut stark betroffen.

Die Marktgemeinde, rund 25 Kilometer westlich von Augsburg gelegen, war selbst besonders stark vom Rekord-Hochwasser Anfang Juni, das in großen Teilen Bayerisch-Schwaben und auch in Baden-Württemberg Schäden hinterlassen hat, betroffen.

„Uns war sofort klar, dass wir als FC Augsburg nach dem schlimmen Hochwasser helfen möchten. Ich war selbst vor Ort in Dinkelscherben und konnte mir ein Bild von den immensen Schäden machen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Nachdem wir bereits das großartige Engagement der Schwabenhilfe Augsburg unterstützt haben, entstand nun die Idee, in der Länderspielpause ein Benefizspiel zu veranstalten. Gemeinsam mit dem SSV Ulm hoffen wir am 5. September auf eine tolle Kulisse, um die vom Hochwasser betroffenen Menschen finanziell zu unterstützen.“

Ulms Erfolgstrainer Thomas Wörle (Mitte) und SSV-Geschäftsführer Markus Thiele (links) bei der Aufstiegsfeier.

Auch Ulms Geschäftsführer Markus Thiele war sofort Feuer und Flamme: „Als wir von der Idee eines Benefizspiels gehört haben, war für uns schnell klar, dass wir dabei sein wollen. Wir hoffen, dass viele zum Spiel kommen und wir so gemeinsam eine möglichst hohe Summe spenden können. Dass wir darüber hinaus in der Länderspielpause gegen einen Bundesligisten spielen können, ist auch sportlich eine gute Sache für uns. “

FC Augsburg und der SSV Ulm spenden Ticketeinnahmen

Der FCA, der SSV Ulm und der Bayerische Fußball-Verband (BFV) haben sich verständigt, dass die Einnahmen des Ticketverkaufs den Betroffenen des Hochwassers in der Region Augsburg und Ulm zugutekommen. Die Spendenziele werden noch definiert.

Tickets für die Partie gibt es ab sofort im FCA-Onlineshop (zuzüglich 2,50 Euro Versandgebühr) sowie in der FCA-Geschäftsstelle (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90). Je nach Verfügbarkeit wird am Spieltag eine Tageskasse geöffnet sein. Ein Erwachsenen-Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre können das Testspiel für 5 Euro verfolgen.