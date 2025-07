Wie Benjamin Weber mit dem FCA Geschichte schreiben möchte

Einen Wunsch hat Benjamin Weber dann doch noch. Weil beim FC Augsburg momentan ja einiges möglich scheint, äußerte er ihn gleich mal am Ende seiner ersten Pressekonferenz. Einen Padeltennis-Platz könnte er sich gut vorstellen, sagte Weber und lachte. Ein leidenschaftlicher Tennisspieler sei er, das sehr verwandte Padel mache ihm auch viel Spaß. Und warum das nicht gleich auf dem Vereinsgelände spielen?

Richtig ernst gemeint war der Wunsch freilich nicht. Mit einem Augenzwinkern hatte der neue Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten ihn geäußert. Wissend allerdings, dass Sandro Wagner auch einige Wünsche erfüllt worden sind. Eine große Videoleinwand am Trainingsgelände, eine Kaffeemaschine für das Trainerbüro und einige iPads für die Spieler standen auf der Liste des neuen Trainers.

Seit Freitag ist das sportliche Führungsteam beim FC Augsburg komplett. Um 10.30 Uhr präsentierte der Klub den neuen Sportdirektor. Benjamin Weber verantwortet den sportlichen Bereich, ihm arbeiten Marc Lettau, Julian Baumgartlinger und Manuel Baum zu. Weber kommt vom SC Paderborn in die Bundesliga. Mit den Ostwestfalen hat er den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Für ihn ein guter Moment, an einen Wechsel zu denken. Der FCA griff zu.

Lange Zeit hat Weber mit Thomas Tuchel gearbeitet

Weil Geschäftsführer Michael Ströll sofort von den Qualitäten Webers überzeugt war. Und weil Weber neue Wege bestreiten soll. Immer wieder sprach er am Freitagvormittag davon und darüber, kreativ sein zu müssen auf dem Transfermarkt. Weil der FCA nicht das ganz große Geld ausgeben kann. Dass er Aufgaben dank des großen Teams abgeben kann, zähle zu diesen neuen Wegen. Auch solle das Scouting noch stärker datenbasiert stattfinden.

Lange Zeit war Weber im Team von Thomas Tuchel. Beim FC Chelsea und bei Paris St. Germain haben sie zusammengearbeitet. Der Kontakt ist immer noch gut, Tuchel gratulierte ihm zu seiner neuen Stelle in der Bundesliga. „Ich denke, dass wir nun wieder einen engeren Austausch haben. Seine Familie wohnt ja hier“, sagte Weber.

Nach der Pressekonferenz ging er durch den Raum und begrüßte jeden Anwesenden persönlich. „Ich bin der Benni“, sagte er. Benjamin Weber gibt es im professionellen Fußball einige, auch der Sportdirektor der Hertha heißt so. Auch im Telefonbuch von Michael Ströll stehen offenbar verschiedene. Zumindest gab der Geschäftsführer des FCA zu, mal den falschen angerufen zu haben. Diese Gefahr aber habe er mit einer Änderung beim Eintrag Weber gebannt.

Im Trainingslager will Weber Mannschaft und Trainerstab des FCA besser kennenlernen

Seit Freitag braucht es die telefonische Verbindung zum Sportdirektor nicht mehr so häufig wie zuletzt. Vor dem Dienstbeginn in Augsburg hatte Weber seine Mission in Paderborn noch ordentlich zu Ende bringen wollen. Das war ihm wichtig. Jetzt aber gilt die volle Konzentration dem neuen Arbeitgeber.

Am Samstag geht es gleich ins Trainingslager. Für Weber der beste Moment, Mannschaft, Trainerstab und Staff noch besser kennenzulernen. Sicherlich werde er mal während der Tage in Kollerschlag in Österreich einen ausgeben. Konkrete Pläne aber gäbe es noch nicht. „Es ist wichtig, gemeinsam eine gute Zeit zu haben“, sagte Weber. Und erfolgreich zu sein.

Konkrete Ziele wollte er nicht nennen. Entwicklung ist ihm wichtig. Beim FCA sieht er da großes Potenzial. „Man kann hier Geschichten schreiben, es ist noch nicht alles erzählt worden. Ich möchte Teil dieser Geschichten sein“, sagte er. Authentisch könne er hier bleiben, er müsse sich nicht verstellen. Das sei ihm wichtig. „Es ist ein Umfeld, das mir erlaubt, ich selbst zu sein. Was Transfers angeht, wollen wir mutig sein. Wir wollen aktiv sein – beim Fußball, aber auch sonst. Wir wollen immer einen Schritt voraus sein. Deswegen: wir wollen aktiv, mutig und authentisch sein“, erklärte er.

Für die FCA-Leistungsträger gibt es noch keine Angebote

Weitgehend steht der Kader des FCA für die neue Saison. Ob es noch Neuzugänge braucht? „Im Transfermarkt gibt es drei Wellen, wir befinden uns in der zweiten. Ich sehe erst mal keine Not, wir haben sehr viel Qualität im Kader“, sagte Weber. Michael Ströll betonte zudem, dass es das Ziel sei, die Leistungsträger der vergangenen Saison halten zu wollen. Bislang sehe es danach aus, Angebote gäbe es Stand jetzt keine.

Das Transferfenster aber ist noch lange offen. Mit Benjamin Weber aber haben die Experten nun einen absoluten Experten, der auch mal Nein sagt. Wie etwa Anfang 2023, als der FCA gerne Ron Schallenberg aus Paderborn verpflichtet hätte. Der Transfer schien auf der Zielgerade – bis Weber sein Veto einlegte.

Ein Haus im Umland von Augsburg hat Weber mit seiner Familie gefunden. Ihn begleiten seine Ehefrau und die beiden Kinder. In London und Paris hat Weber schon gearbeitet, wichtige Erfahrungen gesammelt. Alleine das Lernen neuer Sprachen bringe einen ungemein weiter, so der 42-Jährige.