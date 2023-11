FC Augsburg

vor 47 Min.

Böllerwurf bei FCA-Spiel: "Ein nicht in Worte zu fassender Irrsinn" und seine Folgen

Plus Beim Spiel zwischen FCA und Hoffenheim explodiert ein aus dem Gästeblock geworfener Böller auf der Tribüne. Elf Menschen werden verletzt, zwei Tatverdächtige von der Polizei festgenommen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Überall Kopfschütteln. Unverständnis, aber auch klare Worte. Es hätte ein normaler Bundesliga-Samstag in Augsburg werden sollen. Bis zur 57. Minute war es das auch in der Partie gegen 1899 Hoffenheim. 1:1 stand es da, als plötzlicher ein lauter Knall die Arena erschütterte. Aus dem Hoffenheimer Fanblock war ein wohl selbst gebauter Böller geworfen worden, er landete am unteren Ende der benachbarten Sitzplatztribüne. Dort, wo einige vornehmlich junge Fans aus Hoffenheim saßen. Ein erschütternder Moment mit Folgen.

Elf Personen wurden leicht verletzt mit Verbrennungen und Knalltraumata, ein wohl noch glimpflicher Ausgang. Die Sorge aber war zunächst groß gewesen. Weißer Rauch stieg nach dem Wurf auf, sofort rannten Mannschaftsärzte und Sanitäter zu den Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Sichtschutz aus Fahnen wurde während der Behandlung aufgebaut, ehe recht schnell die Information aufs Spielfeld gelangte, dass es keine Schwerverletzten gab. Ein Zeichen für Schiedsrichter Felix Brych, die Partie nach sieben Minuten Unterbrechung fortzusetzen. Aber mit dem klaren Hinweis, dass bei einem weiteren ähnlichen Vorfall die Partie abgebrochen würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen