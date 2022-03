FC Augsburg

FCA gegen Mainz steht auf der Kippe: Wann fällt ein Bundesligaspiel aus?

FSV-Torhüter Finn Dahmen ist zur Zeit verletzt und in Corona-Isolation. Würde er bis zum FCA-Spiel frei getestet, würde er laut DFL für das Spiel zur Verfügung stehen, obwohl er verletzt nicht spielen kann.

Plus Ob der FCA am Samstag gegen den Mainz spielt, ist nach dem Corona-Ausbruch bei den Gästen unischer. Aber wann kann ein Spiel in der Bundesliga verlegt werden?

Von Robert Götz

Beim FC Augsburg geht man erst einmal weiter davon aus, dass das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FSV Mainz 05 stattfindet. Ob die Partie wirklich steigt, ist aber noch längst nicht entschieden. Denn immer noch sind vierzehn Spieler und sechs Staff-Mitglieder, darunter Trainer Bo Svensson, nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Das Spiel gegen Borussia Dortmund wurde bereits verlegt.

