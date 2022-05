Bundesliga

vor 3 Min.

Das waren die Höhen und Tiefen der FCA-Saison

Plus Der Weg zum Klassenerhalt war für den FC Augsburg mühsam. Auch, weil sich sehenswerte und schlechte Auftritte abwechselten.

Von Fabian Kapfer

Es war eines der Spiele, in denen sich der FC Augsburg von seiner kämpferischen Seite zeigte: Am 6. April erzielte Ruben Vargas in der 56. Minute das 2:1-Siegtor im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05. Seit September 2020 war es dem FCA zum ersten Mal wieder gelungen, zwei Siege in Serie einzufahren. Eine Bilanz, die zeigt, wie wechselhaft die Saison 2021/2022 verlief. Dennoch wurde das Ziel Klassenerhalt erreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen