Bundesliga

vor 4 Min.

FC Augsburg legt sich mit Schiedsrichterteam an

Plus Im Duell gegen den VfL Wolfsburg kochen die Emotionen hoch, als FCA-Spieler Maximilian Bauer seine fünfte Gelbe Karte sieht. Danach folgen Rudelbildung, Wortgefechte und weitere Gelbe Karten.

Von Andrea Bogenreuther

Das bloße Ergebnis von 1:1 (0:1) im hitzigen Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg geriet in der Analyse danach zur Nebensache. Die großen Diskussionen drehten sich um die zwar nicht Spiel entscheidenden, wohl aber Spiel beeinflussenden Vorfälle, die in der 37. Minute mit einem eher harmlosen Zweikampf begannen und schließlich in sieben Gelben Karten mündeten. Schiedsrichter Daniel Siebert hatte an Yannick Gerhard (VfL) und den FCA-Abwehrspieler Maximilian Bauer nach einer umstrittenen Berührung Gelb gezeigt, was zu massiven Meinungsverschiedenheiten mit der Augsburger Bank führte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

