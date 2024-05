FC Augsburg

vor 16 Min.

FC Augsburg will Bayer Leverkusens Meisterparty crashen

Plus Nach dem Spiel gegen den FC Augsburg wird am Samstag Bayer Leverkusen die Bundesliga-Meisterschale übergeben. FCA-Trainer Jess Thorup würde die Feierlichkeiten gern ein wenig stören.

Von Robert Götz

Die ganz großen Feierlichkeiten für die erste deutsche Meisterschaft in der Vereinsgeschichte sind bei Bayer Leverkusen erst für den 26. Mai geplant. Die Werkself wird an dem Tag nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin gegen 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn landen, dann sich im Schloss Morsbroich in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen eintragen, ehe es in einem Korso mit offenen Fahrzeugen zur Bay-Arena geht, um mit 40.000 Fans zu feiern.

Bayer Leverkusen steht am Mittwoch im Finale der Europa League und am Samstag im DFB-Pokalfinale

Doch vorher haben Trainer Xabi Alonso und sein Team noch einiges vor. Erstens will Bayer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am letzten Spieltag dieser Saison gegen den FC Augsburg zu Hause auch im 51. Pflichtspiel ungeschlagen bleiben. Und dann stehen ja auch noch am Mittwoch in Athen das Endspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo und am 25. Mai das Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern an.

