Mit dieser Startelf will der FCA die Stuttgarter schlagen

Der FC Augsburg geht als Favorit ins Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart. Kann er sich gegen die spielstarken Schwaben durchsetzen?

Der FC Augsburg trifft am heutigen Samstag (15.30 Uhr) auf den abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart – und will dort selbstbewusst auftreten. Trainer Enrico Maaßen sagte am Donnerstag: "Wenn wir diese Überzeugung und diese Energie, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, wieder auf den Platz bekommen, haben wir in jedem Spiel die Chance zu gewinnen." Gleichzeitig warnte Maaßen davor, die Stuttgarter zu unterschätzen: "Stuttgart hat eine junge und spielstarke Truppe, die trotz schwankender Ergebnisse von enormer Qualität zeugt."

Beim Personal des FCA hat sich die Situation in den vergangenen Tagen entspannt. Maaßen kündigte bereits am Donnerstag an, dass Fredrik Jensen wieder in den Kader rücken wird. Jetzt ist klar: Er steht von Anfang an auf dem Platz.

Felix Uduokhai trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft. Er steht gegen den VfB im Kader, wenn er auch vorerst auf der Reservebank Platz nehmen wird.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg – die Aufstellungen

Geringe Chancen für einen Einsatz hatte von vornherein Rafal Gikiewicz, der in den vergangenen vier Pflichtspielen von Tomas Koubek ersetzt wurde. Koubek überzeugte mit guten Leistungen und will auch gegen Stuttgart möglichst keine Tore zulassen. Nicht in der Startelf, aber auf der Reservebank, ist Raphael Framberger, der zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte.

Jensen in der Startelf beim FC Augsburg

VfB Stuttgart F. Müller - Ito, Anton, Zagadou - Silas, W. Endo , Sosa , Ahamada, Führich - L. Pfeiffer , Guirassy

- Ito, Anton, Zagadou - Silas, , , Ahamada, Führich - , Guirassy FC Augsburg Koubek - F. Jensen , M. Bauer , Gouweleeuw, Pedersen - Gruezo, Rexhbecaj, Vargas, Demirovic - Niederlechner, M. Berisha

Wenn der FCA am Nachmittag auf den VfB trifft, gibt es übrigens eine Besonderheit. Ein Ex-Augsburger wird klar aufseiten der Stuttgarter stehen: Michael Wimmer, der einst Co-Trainer beim FC Augsburg war, trainiert den VfB interimsmäßig. (AZ)

