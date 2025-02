Es stürmte heftig, als der FC Augsburg am Mittwoch in die neue Trainingswoche startete, an deren Ende am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) der SC Freiburg wartet. Blies FCA-Trainer Jess Thorup und seiner Mannschaft in dieser Saison lange die Brise ins Gesicht, gehen sie jetzt mit viel Rückenwind in das letzte Saisondrittel.

