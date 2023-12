Bundesliga

07:30 Uhr

Tietz lässt Chancen liegen: Der FC Augsburg in der Einzelkritik

Plus FCA-Angreifer Tietz mag gegen Borussia Dortmund kein Treffer gelingen. Starke Leistungen zeigen die meisten Abwehrspieler des FC Augsburg. Die Noten zum Spiel.

Von Johannes Graf

Gegen Borussia Dortmund hat der FC Augsburg einmal mehr Heimstärke bewiesen. Zwar gelang gegen den Champions-League-Achtelfinalisten kein Erfolg, aber die Mannschaft von Trainer Jess Thorup holte nach einer ansprechenden Leistung beim 1:1 (1:1) zumindest einen Punkt. Die Noten der Spieler in der Einzelkritik.

Finn Dahmen: Die Dortmunder hatten an Dahmen keine guten Erinnerungen, hatte er ihnen doch am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Titel versaut. Blieb auch gegen Dortmund nicht ohne Gegentor, zeigte aber in direkten Duellen mit BVB-Angreifern seine Reaktionsschnelligkeit. Die fehlenden Gegentreffer waren teils aber auch Dortmunder Versagen geschuldet. Gewagter Ausflug zehn Minuten vor Schluss. Note 3,0

