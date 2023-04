Bundesliga

vor 49 Min.

Timo Werner schießt gegen den FCA ein perfektes Tor zum Jubiläum

Plus Der Leipzig-Stürmer Timo Werner erzielt gegen den FC Augsburg seinen 100. Bundesliga-Treffer – der zudem noch ein besonders sehenswerter war.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Am Ende blieb nur neidlose Anerkennung. Bei Enrico Maaßen und Stefan Reuter gleichermaßen. Trainer und Geschäftsführer Sport des FC Augsburg betonten nach dem 2:3 in Leipzig, dass die individuelle Qualität der Leipziger ungewöhnlich sei. Am Samstag hatten sie dabei einen Spieler im Blick: Timo Werner. Zwei Tore, eine Vorlage, das alleine ist eine erstaunliche Bilanz. Aber vor allem Werners zweites Tor, als er sich den Ball selbst zu einer perfekten Volleyabnahme auflegte, entzückte die Fans. Nicht immer gehen die rücksichtsvoll mit dem Stürmer um. Bei ihm schauen sie immer genau hin, wenn er mal wieder eine erstklassige Torchance vergibt oder leichtfertig ins Abseits läuft. Am Samstag aber gab es nichts zu meckern.

Ein Traumtor für RB Leipzig zum perfekten Zeitpunkt im Spiel gegen den FCA

Sein Traumtor hatte sich der 27-Jährige für den genau richtigen Moment aufgehoben. Es war sein 100. Bundesliga-Treffer. Eine Marke, die zu erreichen ihn freute. Gänzlich entspannt aber war Werner am Samstag nicht. Hätte seine Mannschaft nur nicht die zwischenzeitliche Schwächephase erlebt, womit viele Punkte verloren gingen, wer weiß, was in dieser Saison möglich gewesen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen