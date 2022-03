FC Augsburg

vor 43 Min.

Wird der FC Augsburg auf der Bielefelder Alm zum Party-Crasher?

Plus Frank Kramer trainiert seit einem Jahr Arminia Bielefeld. Der Allgäuer will mit einem Sieg am Freitagabend gegen den FC Augsburg einen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Von Robert Götz

Eigentlich ist alles für eine tolle Party vorbereitet, wenn der FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf der Bielefelder Alm gastiert. Gastgeber Arminia Bielefeld erwartet nach den Corona-Lockerungen über 20.000 Zuschauer, die Ostwestfalen schlagen sich in ihrer zweiten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg mehr als beachtlich und könnten mit einem Sieg den Vorsprung auf den FCA auf fünf Punkte erhöhen. Ein Erfolg wäre damit auch das passende Geschenk für Trainer Frank Kramer, der just in diesen Tagen seinen ersten Jahrestag als Arminen-Trainer feiert.

