BVB als Gradmesser: Wie FCA-Trainer Jess Thorup das Momentum beibehalten will

Beim FC Augsburg läuft derzeit vieles in die richtige Richtung: Der FCA ist in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen, Torhüter Finn Dahmen seit 433 Minuten ohne Gegentor – beides Vereinsrekorde – und zuletzt hielt die Elf von Jess Thorup auch beim 0:0 gegen den vermeintlichen Favoriten und Europa-Anwärter SC Freiburg stark dagegen.

Doch Thorup zeigt sich nach wie vor zurückhaltend, wenn es um Ambitionen geht, die über den Klassenerhalt hinausgehen. Am Samstag trifft der FCA auswärts auf den ungewohnten Tabellennachbarn Borussia Dortmund (15.30 Uhr, Sky), dessen Formkurve zuletzt unter dem neuen Coach Niko Kovač nach oben zeigte. Der BVB fuhr zwei ungefährdete Siege in der Liga ein, in der Champions League trennten sich die Dortmunder am Dienstag 1:1 von Lille. Thorup sprach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den vermeintlichen Favoriten …

... über das vergangene Spiel gegen den SC Freiburg:

„Kurzer Rückblick auf das Spiel gegen Freiburg: Für mich ein gutes Spiel, das wir abgeliefert haben, auch gegen den Ball ganz stark. Wir haben nur eine große Chance zugelassen. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet für zwei, drei, vier Tore, haben uns aber leider nicht belohnt. Und das ist natürlich schade, weil für mich war es eine sehr gute Leistung. Aber: Immer noch acht Spiele ohne Niederlage sechs davon sogar zu null gespielt. Das bedeutet, wir sind gut drauf, haben Momentum und darüber freuen wir uns. Aber wie immer: Vergangenheit ist Vergangenheit. Jetzt schauen wir nach vorne und da ist unser Fokus auf Dortmund.“

... über die Personalsituation beim FC Augsburg:

„Vom Personal her gibt es nichts Neues, von den verletzten Spielern her. Es wird wahrscheinlich der gleiche Kader wie beim Spiel gegen Freiburg.“

... darüber, dass der FCA den Augsburger Panthern die Daumen drückt:

„Von meiner Seite auch noch ein Glückwunsch an die Augsburger Panther. Mit dem Sieg gegen Düsseldorf hoffen wir, dass sie den Klassenerhalt gegen Iserlohn schaffen.“

... über den Verletzungsstand bei Jakic und Berisha:

„Jakic haben wir im Spiel ausgewechselt, er hatte Adduktorenprobleme. Gestern hat er nicht trainiert, heute war er auf dem Platz. Wir gucken morgen, wie er darauf reagiert. Aber es sieht sehr gut aus. Mit Mergim habe ich heute persönlich gesprochen, er bekommt ein MRT am Montag. Wir warten auf die letzten Bilder, die hoffentlich sagen, dass wir noch einen Schritt weitergehen können. Meine Hoffnung ist: nach der Länderspielpause. Aber ich muss erstmal bis Montag warten.“

... über die fehlende Effizienz gegen Freiburg:

„Das Wichtigste für mich war, dass wir uns offensiv klar gesteigert haben. Wir haben auch von hinten das Spiel sehr gut aufgebaut, das Spiel kontrolliert. Haben uns große Chancen erarbeitet. Jetzt fehlt die Effizienz, die Tore zu machen. Die müssen wir auch machen, denn es waren ein paar große Chancen dabei. Auf der anderen Seite liegt es für mich nicht nur an den Stürmern, sondern auch an den Mitspielern: kommen die Flanken, die Pässe, Läufe in die Box? Da habe ich schon das Gefühl, dass wir gut unterwegs waren. Es gibt mehrere Spieler, die da involviert sind, nicht nur die Stürmer.“

... darüber, ob BVB gegen FCA ein Duell auf Augenhöhe ist:

„Ich wäre schon froh, wenn das ein Spiel auf Augenhöhe ist. Dann haben wir uns schon gesteigert. Die Saison ist nicht so, wie Dortmund sich das erhofft hat. Sie hatten einen Trainerwechsel, haben jetzt zwei Spiele ohne Gegentore gewonnen. Ich habe das Gefühl, sie sind auf dem richtigen Weg. Ich habe natürlich auch das Champions-League-Spiel gesehen, wo die erste Halbzeit sehr gut war, die zweite Halbzeit vielleicht weniger. Aber jetzt beim Spiel Augsburg in Dortmund zu sagen, es ist ein Spiel auf Augenhöhe? Wir hoffen, dass wir unseren Lauf, unser Momentum beibehalten und Punkte holen. Wir fahren dahin, um Punkte zu holen, wir glauben daran und das ist für mich das Wichtigste. Spiel auf Augenhöhe: So sehe ich das im Moment nicht.“

... über das Spiel als Gradmesser für den nächsten Entwicklungsschritt:

„Was willst du mehr als Spieler, als Verein, als Mannschaft als gegen eine Top-Mannschaft in einem der bekanntesten Stadien mit der besten Stimmung, sich zu zeigen? Wo stehen wir individuell und als Mannschaft? Das wird ein großer Test für uns alle, und darauf freuen wir uns. Wir glauben daran, dass etwas möglich ist.“

... über die Schwierigkeit, den BVB richtig einzuschätzen:

„Für mich eigentlich nicht so schwierig. Ich habe schon mehrere Spiele gesehen und es ist schon klar, wie sie spielen wollen. Ob sie ein paar Spieler auswechseln oder nicht: Das wird nicht so ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie sie spielen. Wir haben uns in dieser Woche voll auf uns konzentriert. Wie können wir die nächsten Schritte machen? Aber natürlich auch, was kommt auf uns zu? Wo sind unsere Möglichkeiten? Fast egal, mit wem die da spielen, wir wissen, worum es geht. Es geht darum, die Leistung, die Basics wieder auf den Platz zu bringen. Dann haben wir die Möglichkeit, Punkte zu holen.“

... über die Stimmung im FCA-Trainerteam:

„Uns geht es sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg, wir freuen uns über acht Spiele ohne Niederlage. Und die letzten paar Spiele haben wir uns auch offensiv gesteigert. Den Part gegen den Ball werden wir nicht vergessen, denn das machen wir im Moment sehr sehr gut. Jetzt müssen wir uns auch offensiv mit Toren steigern. Der Staff ist gut unterwegs, wir freuen uns über die Mannschaft, die im Moment die Leistung auf den Platz bringt.“

... über die vergangene Trainingswoche bei Sonnenschein und milden Temperaturen:

„Es war eine schöne Woche. Am Mittwoch hatten wir sogar viele Kinder, viele Zuschauer beim Training, viele Autogramme geschrieben. Wir haben sehr gute Trainings abgeliefert, heute sowieso mit Sonne. Man spürt wohl den Frühling auf dem Platz, in der Kabine. Viele Spieler sind im Moment gut gelaunt, haben viel Selbstvertrauen und darüber freuen wir uns, ist doch klar.“

... über die Lehren aus dem Spiel in der Hinrunde (2:1 für Augsburg):

„Die Erinnerungen sind sehr gut. Von meiner Seite haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Alexis hat zwei schöne Tore gemacht, wir haben sogar ein paar Chancen mehr erarbeitet. Aber daran jetzt zu denken, weil wir das Heimspiel gewonnen haben, können wir so weitermachen … Das ist für mich eine ganz andere Mannschaft, ein neuer Trainer. Wir freuen uns, es ist eine gute Erinnerung, aber es ist für mich ein neues Spiel. Auswärts. Nicht vergessen: Augsburg hat seit 2015 nicht mehr in Augsburg gewonnen, also seit zehn Jahren. Da müssen wir schon eine ganz starke Leistung bringen, um da Punkte zu holen.“

... darüber, wie lange der aktuelle Flow die Mannschaft tragen kann:

„Hoffentlich lange. Wir versuchen alles, um diesen Flow zu behalten. Natürlich sprechen wir darüber, was das bedeutet. Aber unser Fokus ist im Moment: Leistung. Wo können wir uns verbessern? Aber natürlich merkt man diesen Flow, dieses Momentum. Wenn ich mit den Spielern spreche, dann glauben sie im Moment in jedem Spiel daran, dass wir gewinnen können. Diesen Glauben kannst du nirgendwo kaufen, das musst du dir über die Zeit erarbeiten. Und das haben wir über die Zeit gemacht. Wir wissen, es kann auch plötzlich vorbei sein, aber wir hoffen, dass es so lange wie möglich so bleibt. Gerne auch bis nach diesem Wochenende.“

... darüber, ob er sich im Training auf die Offensive konzentriert:

„Man kann jetzt nicht alles ändern, weil ein paar Tore fehlen und sagen: okay, jetzt ist unser Fokus nur offensiv. So wird es nicht sein. Es wird immer einen Fokus auf alle Teile des Spiels geben: mit Ball, von hinten, Durchbruch, Abschlüsse, gegen den Ball … Da gibt es so viele verschiedene Dinge. Das musst du über eine Woche, wenn nicht alles, dann zumindest viele Dinge davon berühren. Wir sprechen individuell mit Spielern. Wir müssen aber die ganze Mannschaft mehr beteiligen in der Offensive, mit Läufen, mit Investment, mit Läufen in die Box, mit Flanken, Pässen. Daran arbeiten wir. Aber, das wird nie den Fokus von der Defensive wegnehmen. Das ist im Moment 50:50, so wie das immer war.“

... darüber, ob Finn Dahmen nach seinem Rekord seinen Mitspielern etwas ausgegeben habe:

„Ich weiß nichts davon. Ich habe zumindest keinen Kuchen oder etwas bekommen. Ich habe nichts gesehen. Ich glaube, wir alle freuen uns über Rekorde, natürlich auch für Finn. Aber es ist ein Teamsport. Die ganze Mannschaft verdient das Lob für diesen Rekord. Deshalb verlieren wir und gewinnen wir zusammen. Aber wenn irgendwo ein Kuchen in der Kabine ist, dann bin ich dabei.“ (lacht)

... ob es gegen den FCA zu einem Schlotterbeck-Brüderduell kommt:

„Ich weiß, was das für ein Spiel für Keven ist, klar ein Brüderduell. Keven ist natürlich enttäuscht im Moment, er wollte gerne spielen. So muss es auch sein. Auf der anderen Seite muss ich schauen, was ist das Beste für die Mannschaft? Ist das mit oder ohne Keven, bleiben wir so oder wechseln wir? Das ist immer eine Überlegung des Trainers. Jetzt werde ich gucken, wie bringe ich die bestmögliche Mannschaft auf den Platz.“

... über die Gerüchte, dass Stuttgart an Claude-Maurice interessiert sei:

„Alle freuen sich darüber, dass wir im Moment eine gute Leistung auf den Platz bringen. Es ist ein Teamsport: Wenn die Mannschaft gute Leistung bringt, dann bekommt der Einzelne auch den Fokus auf sich. Es ist klar, Alexis hat eine super Saison bis jetzt abgeliefert. Aber das haben mehrere Spieler. Aber jetzt ist erstmal der Fokus auf das nächste Spiel.“

... darüber, wie er über Abgänge (wie den von Lars Knudsen) und Kontinuität denkt:

„Ich finde es schön, wenn es so attraktiv ist, nach Augsburg zu kommen, ob für Spieler oder Trainer. Dann bekommst du danach gute Möglichkeiten. Wenn man gute Leistung bringt, dann wird man interessant. Ich freue mich für Lars, auf der anderen Seite hätte ich natürlich gerne, dass wir Kontinuität beibehalten, weiterarbeiten. Auf der anderen Seite habe ich so viele gute Leute rund um mich. Und dann werden wir gucken, nach dem Sommer, wie wir uns dann aufstellen wollen. Wenn eine Tür zu ist, dann öffnet sich eine andere.“