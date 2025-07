Colina verlässt den FCA in Richtung Kroatien

David Colina war bereits am Freitag nach Kroatien gereist. Am Donnerstag hatte er noch in der WWK-Arena vorbeigeschaut, am frühen Morgen stand er vor dem Eingang, um die letzten Dinge in Augsburg zu regeln. Einen Tag später sollte ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen.

Colina, der beim FC Augsburg nie so richtig den Durchbruch geschafft hat, wird zu NK Osijek nach Kroatien ausgeliehen. Ein Jahr soll die Leihe laufen mit einer anschließeden Kaufoption. Die Leihgebühr soll nach Informationen unserer Redaktion 100.000 Euro betragen. „Angesichts der starken Konkurrenz auf der linken Abwehrseite ist eine erneute Leihe für David die beste Option“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Und Colina meinte: „Ich freue mich, in meine Heimat Kroatien zurückzukehren. Mein Ziel ist es, viele Einsatzminuten zu bekommen.“

Die hatte er in Augsburg nicht. Colina war im Januar 2023 aus Split nach Augsburg gekommen, er sollte sich als linker Außenverteidiger bewähren. Er war zusammen mit Arne Engels, Dion Beljo, Irvin Cardona, Kelvin Yeboah, Nathanaël Mbuku und Renato Veiga verpflichtet worden. Mit ihnen sollte der damalige Trainer Enrico Maaßen den neuen Jugend-Stil einführen, was allerdings nicht gelang. Weder unter Maaßen noch unter dessen Nachfolger Jess Thorup spielte Colina eine Rolle.

Gegen Dortmund gelang Colina immerhin ein Bundesligatreffer

Das führte dazu, dass er zweimal nach Dänemark zu Veijle BK ausgeliehen wurde und nun in Kroatien sein Glück versuchen soll. In der Bundesliga kam er nur auf sieben Einsätze, immerhin ein Treffer ist ihm dabei gelungen. Dies war Ende Januar 2023 bei der 3:4-Niederlage in Dortmund.

Colina konnte sich auf der linken Seite weder gegen Iago noch zuletzt gegen Dimitrios Giannoulis durchsetzen. Auch Mads Pedersen wurde ihm meist vorgezogen.

Am Samstagmorgen stand die medizinische Untersuchung auf dem Programm, am späten Nachmittag wurden die Verträge unterschrieben. Colina hatte entsprechend bereits bei den Testspielen gegen Rot-Weiss Essen am Freitagabend gefehlt. Mit seiner Ausleihe verkleinern die Augsburger ihren Kader, womit die Abgänge allerdings noch nicht abgeschlossen sein dürften. Der Spielerkader ist immer noch recht groß.