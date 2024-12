Ein Überflieger und ein Totalausfall: Der FCA in der Einzelkritik

Finn Dahmen Was für ein Auftritt des Pokal-Torhüters. Er hielt alles, was zu halten war. Einen Elfmeter cool in der regulären Spielzeit, einen sensationell im Elfmeterschießen. Bei den beiden Gegentoren machtlos, zeigte er am Ende sechs Paraden. Damit hat Dahmen ein erstklassiges Bewerbungsschreiben Richtung Trainer geschickt, doch der wird deswegen Nediljko Labrović nicht als seine Nummer eins fallen lassen. Wenigstens hat Dahmen für sich einen weiteren Einsatz gesichert. Im Viertelfinale Anfang Februar. Note 1,0

