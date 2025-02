FCA-Legende Daniel Baier und RB Leipzig – war da was?

Womöglich nur ein Zufall. Vielleicht aber auch nicht. Am Samstag, also genau einen Tag nach dem Spiel zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig, wird Daniel Baier seine Arbeit aufnehmen. In Leipzig wird der 40-Jährige die Direktion Sport verstärken, offiziell wird er dort als Sportkoordinator geführt, der die Bereiche Scouting, Data Analytics und Career Center leitet. Das mag auf den ersten Blick keine besonders aufregende Personalie sein. Bei einem ehemaligen Profi liegt es nahe, nach Karriereende dem Fußball treu zu bleiben. Baier war zuvor Scout beim FC Bayern München, beim VfL Wolfsburg und beim FC Augsburg. Und doch verhält es sich anders.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Baier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis