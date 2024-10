Keine Geschenke mehr: So analysieren die FCA-Spieler die Niederlage in Freiburg

Mitte der zweiten Hälfte nutzten die Spieler des FC Augsburg eine Verletzungsunterbrechung, um sich am Spielfeldrand zu versammeln und Getränke zu sich zu nehmen. Kurz zuvor hatte der FCA durch Dimitrios Giannoulis eine Großchance zum Anschlusstreffer verpasst, als der Grieche an Freiburgs Torhüter Noah Atubolu gescheitert war. Statt 2:3 blieb es beim 1:3. Augsburgs Spieler standen also zusammen, da ergriff Phillip Tietz das Wort. „Wir brauchen ein Tor“, schrie er. „Wir brauchen nur ein verdammtes Tor.“ Wer weiß, welchen Ausgang die Partie bei einem weiteren Treffer der Gäste genommen hätte. Ob die kurz schwächelnden Freiburger tatsächlich nochmals in Wanken geraten wären? Letztlich hypothetisch, denn der FCA traf nur einmal.

