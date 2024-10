FCA-Trainer Thorup vor Spiel gegen BVB: „Wir müssen daran glauben“

Aus Sicht des FC Augsburg darf man froh sein, nun wieder in der eigenen WWK-Arena spielen zu dürfen. Zu Hause liest sich die Bilanz des Fußball-Bundesligisten bedeutend freundlicher als in der Fremde. In vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Jess Thorup bislang sieben Punkte geholt. Der Gast allerdings ist Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), also ein Klub, der allein des Namens wegen stets in die Gruppe der Spitzenteams verortet wird. Augsburg ist Außenseiter, rechnet sich aber Chancen aus, wie Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte. Das sagt der 54-jährige Däne...

...zum Heimspiel gegen Dortmund im ausverkauften Stadion:

„Wir freuen uns auf ein Heimspiel. Wir haben sehr gut und mit viel Intensität trainiert. Wir haben viel die mentale Bereitschaft geübt. Wir stehen vor einer ganz wichtigen Woche. Normalerweise schaue ich nur von Spiel zu Spiel, aber jetzt haben wir eine Woche mit drei Spielen in sieben Tagen.“

...zur 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg:

„Es gibt Tore, die wir besser verteidigen können. Eigentlich hat es der Gegner schwer gehabt, Tore gegen uns zu erzielen. Wir gehen in die richtige Richtung und machen Fortschritte. Wir, das Trainerteam, haben immer einen Plan für die nächsten zwei, drei Wochen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir viel in die Tiefe gehen können.“

...zum Personal, das ihm zur Verfügung steht:

„Wir werden viele Spieler brauchen. Das gibt mir die Möglichkeit, etwas zu ändern. Ruben Vargas (Sprunggelenkverletzung, d. R.) ist immer noch draußen, ebenso wie Mads Pedersen (Wadenverletzung, d. R.). Fredrerik Jensen (Leistenbeschwerden) ist nach seiner OP am Freitag wohl drei, vier Wochen raus. Robert Gumny kann ab nächster Woche spielen. Er hat die Möglichkeit, in der U23 oder bei den Profis zu spielen. Keven Schlotterbeck sieht soweit gut aus, er hat fast alles mitgemacht. Wenn alles so weiterläuft, ist er eine Möglichkeit für den Kader. Ich muss abwägen, wie ich ihn in den nächsten drei Spielen einsetzen kann.“

Icon Vergrößern Keven Schlotterbeck könnte gegen Borussia Dortmund wieder im Kader des FCA stehen. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Keven Schlotterbeck könnte gegen Borussia Dortmund wieder im Kader des FCA stehen. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

...zu Gegner Borussia Dortmund:

„Dortmund hat noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Sie werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wie der Gegner hierherkommt, ist weniger interessant. Wir versuchen, den Fokus auf uns zu legen. Wir spielen zu Hause. Das ist für uns ein Zeitpunkt, gegen eine der Top-Fünf-Mannschaften Punkte zu holen. In der vergangenen Saison hatten wir Probleme, gegen diese Teams zu punkten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir ins Momentum kommen. Darauf müssen wir hinarbeiten. Das ist unser Stadion, das ist unser Platz. Für mich geht es um unsere Leistung und drei Punkte, die wichtig sind, um einen guten Start in die englische Woche zu haben.“

...zu vielen Gegentoren innerhalb kurzer Zeit:

„Ich habe am Sonntag in der Evaluierung viel über dieses Thema gesprochen. Im Fußball kannst du dich auf alles vorbereiten, aber manchmal passieren Dinge. Das bedeutet nicht, dass du ein paar Minuten später das zweite und das dritte Tor bekommen musst. Ich schaue immer noch auf die letzte Saison, als wir die Comeback-Kids waren. Bei mir fängt das in der mentalen Bereitschaft und Verantwortung an. Wir müssen daran glauben, müssen alles geben. In der vergangenen Saison haben wir bis zur letzten Minute daran geglaubt. In Freiburg hatte ich das Gefühl, dass uns in der letzten Viertelstunde der absolute Glaube gefehlt hat, dass wir das Spiel nochmals drehen können. Als Trainer kannst du von außen helfen. Ich bin aber kein Trainer, der Playstation mit den Spielern spielt.“

...zu Alexis Claude-Maurice:

„Er hat ein paar sehr gute Einsätze gehabt, hatte eine Torvorlage. Er trainiert gut. Für mich geht es darum, dass wir auch in den letzten 30 Minuten eine gute Mannschaft auf dem Platz haben. Im Moment ist Alexis ein sehr guter Einwechselspieler. Wir müssen schauen, ob er jetzt auch mal von Anfang spielen kann.“

...zur Verantwortung auf dem Platz:

„Jeder schaut auf den Kapitän, den Vizekapitän oder den Mannschaftsrat. Aber egal, ob jung oder alt, jeder muss Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Wir sitzen alle in einem Boot. Jeder hilft. Natürlich erwarte ich, dass die Führungsspieler als erste die Richtung vorgeben. Aber jeder muss Verantwortung übernehmen.“

...zu einem Torwartwechsel vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 (Dienstag, 18 Uhr):

„Das ist eine Möglichkeit. Finn Dahmen hat nach seiner Verletzung sehr gut trainiert, er ist sehr gut drauf. Es wäre eine Möglichkeit, Finn im Pokalspiel eine Chance zu geben. Bei keinem Spieler ist der Stammplatz sicher. Es geht um Leistung, so ist es auch auf der Torhüterposition. Ich habe nur gesagt, bisher war Nediljko Labrovic die Nummer eins. Dass ich Finn die Chance im Pokal gebe, ist wahrscheinlich, ja.“