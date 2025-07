Zwischen Flops und Krachern: Das sind die Rekord-Transfers des FCA

In Augsburg gibt es keine zwei Meinungen – der beste Fußballer, den die Stadt und der FC Augsburg je hervorgebracht haben, ist Helmut Haller. Der teuerste war er aber sicher nicht. Als er 1962 vom BC Augsburg – einem der Vorgängervereine des FCA – zum FC Bologna gewechselt war, erhielten die Fuggerstädter damals rund 200.000 D-Mark, bei seiner Rückkehr aus Italien 1973 lag die Ablöse sicher nicht höher. Rekorde stellte der FCA mit seinen Transfers allesamt erst in den vergangenen Jahren auf.

Zumindest listet es so das Portal transfermarkt.de auf. Denn die genauen Ablösesummen bleiben im Profifußball meist unbekannt, „über die Transfermodalitäten bewahrten beide Parteien Stillschweigen“, heißt es oft in offiziellen Mitteilungen. Doch über Insider und Informanten gelangen häufig doch Informationen an die Öffentlichkeit – oft haben sich die kolportierten Summen als treffend erwiesen. Anders als der FCA-Rekordtransfer, der in seinem halben Jahr in Augsburg in 15 Spielen kein Tor erzielte.

16 Millionen Euro für Ricardo Pepi: Er ist der Rekord-Einkauf des FC Augsburg

Dabei handelt es sich um den US-Amerikaner Ricarco Pepi, der 2022 im Alter von noch 18 Jahren für rund 16 Millionen Euro aus Dallas nach Augsburg wechselte. 13 Tore hatte er im Jahr zuvor in der US-Profiliga erzielt, 13 sollten es in seiner Folgesaison als Leihspieler beim FC Groningen in den Niederlanden werden – nur in Augsburg lief es gar nicht für den Texaner.

Die Rekord-Verkäufe des FC Augsburg

Mehr Geld war übrigens bei den lukrativsten Verkäufen des FCA im Spiel. In diesen Fällen hat der FC Augsburg seine Rekord-Ablösen generiert:

Abdul Rahman Baba , 2015 für rund 26 Millionen Euro zum FC Chelsea

Ermedin Demirovic , 2024 für rund 23 Millionen Euro zum VfB Stuttgart

Mergim Berisha , 2023 für rund 14 Millionen Euro zur TSG Hoffenheim

Arne Engels , 2024 für rund 13 Millionen Euro zu Celtic Glasgow

Ricardo Pepi , 2023 für rund 11 Milionen Euro zur PSV Eindhoven

Alle anderen Einkäufe des FCA waren dem Vernehmen nach deutlich günstiger – und viele fühlten sich zudem in Augsburg deutlich wohler. Martin Hinteregger etwa, der 2016 aus Salzburg zum FCA kam und 10,5 Millionen Euro gekostet haben soll. Er spielte zweieinhalb Jahre in Augsburg und war unumstrittener Stammspieler. Unrühmlich war hingegen sein Abgang: Mit einem Streik provozierte er seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt – wo er aber immerhin Europa-League-Sieger wurde, bevor ein Streit über seine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen für ein von ihm veranstaltetes Fußballturnier in seinem Karriereende gipfelte.

Tomas Koubek ist der teuerste Torwart des FC Augsburg – und enttäuschte

Tomas Koubek, der 2019 als bislang teuerster Torhüter vom FCA aus Rennes verpflichtet wurde, stieg im Laufe seiner Zeit sogar zum Urgestein auf: Für mutmaßlich 7,5 Millionen Euro geholt, blieb er fünf Jahre in Augsburg – allerdings mehrheitlich als Ersatzspieler. Nach schwachen ersten Monaten wurde er schnell degradiert und hütete fortan meist die Bank. Zwiegespalten ist das Urteil hingegen bei Niklas Dorsch. Der Mittelfeldspieler kam 2021 als frischgebackener U21-Europameister für mutmaßlich 7 Millionen Euro aus dem belgischen Gent und war fortan für einige Zeit Stammspieler, bevor er 2024 zum FC Heidenheim abwanderte.

Icon Vergrößern Felix Uduokhai wechselte vom FCA in die Türkei. Foto: Harry Langer, dpa Icon Schließen Schließen Felix Uduokhai wechselte vom FCA in die Türkei. Foto: Harry Langer, dpa

Zufrieden waren oder sind in Augsburg indes viele mit Felix Uduokhai (für etwa 7 Millionen Euro), Iago (6,5 Millionen Euro), Michael Gregortisch (5,5 Millionen Euro) oder Chrislain Matsima (5 Millionen Euro). Auch sie gehörten zu den teuersten FCA-Einkäufen und waren lange Zeit Leistungsträger – Matsima übrigens sogar noch, bevor der FCA für ihn eine Ablöse zahlte. 2024 kam er als Leihspieler aus Monaco und überzeugte sofort, 2025 wurde er dann für eben 5 Millionen Euro fest verpflichtet. Keine Flops waren Carlos Gruezo (2019 für rund 5,5 Millionen Euro verpflichtet) und Jonathan Schmid (2016 für rund 5,2 Millionen Euro verpflichtet), insgesamt blieben die Mittelfeldspieler in ihrer Zeit beim FCA aber etwa hinter den Erwartungen zurück.

Warum Ermedin Demirovic kein Geld als Ablöse gekostet haben soll

Nicht unter den teuersten Einkäufen des FCA findet sich im Übrigen Ermedin Demirovic – obwohl der FCA für seine Verpflichtung einen hohen Preis zahlen musste. 2022 kam er im Tausch für Topstürmer Gregoritsch aus Freiburg. gelohnt hat sich das Geschäft für den FCA aber dennoch: Demirovic ging 2024 für geschätzte 23 Millionen Euro zum VfB Stuttgart und ist damit der zweitteuerste Abgang der Vereinsgeschichte. Vor ihm steht nur Abdul Rahman Baba, der 2015 nach nur einem starken Jahr in Augsburg für satte 26 Millionen Euro zum FC Chelsea ging.

Auch viel Geld generierte der FC Augsburg mit dem Verkauf von Mergim Berisha, der 2023 für 14 Millionen Euro nach Hoffenheim ging. Für Arne Engels überwies Celtic Glasgow 2024 etwa 13 Millionen Euro zum FCA, für Philipp Max zahlte die PSV Eindhoven 2020 rund 10 Millionen Euro, für Kevin Danso der RC Lens 2021 rund 8 Millionen Euro, für Marco Richter der Hamburger SV ebenfalls 2021 rund 7,2 Millionen Euro und für Jeong-ho Hong erhielt der FCA 2016 rund 6 Millionen Euro aus China von JS Suning.

Sowohl in der Liste der teuersten Ein- als auch der teuersten Verkäufe finden sich übrigens die beiden Rekordtransfers des FC Augsburg. Für Ricardo Pepi erhielt der FCA zumindest 11 der 16 einst gezahlten Millionen beim Verkauf wieder, für Martin Hinteregger 9 Millionen Euro.