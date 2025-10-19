FCA-Einzelkritik gegen Köln: Kade und Rieder zeigen ansprechende Leistungen

Nach zwischenzeitlicher Führung muss sich der FC Augsburg beim 1. FC Köln mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Die Spieler des Fußball-Bundesligisten zeigen solide Leistungen. Die Noten der FCA-Profis in der Einzelkritik.

Finn Dahmen In der vergangenen Saison mit einem Zu-Null-Rekord, in dieser Spielzeit bislang in keinem Spiel ohne Gegentreffer. Hielt, was zu halten war. Überragend in der Schlussphase bei einer Fußabwehr – wenngleich das Tor wegen Abseits nicht gezählt hätte. Chancenlos beim Traumtor des Kölners Said El Mala. Note 2,5

Kristijan Jakic Nimmt seine Rolle als rechter Part der Dreierabwehrkette gewissenhaft an. Strahlte am Ball Ruhe aus, überzeugte zugleich in seinem Zweikampfverhalten. Vor dem Ausgleich mit der undankbaren Aufgabe betraut, den heranstürmenden Said El Mala zu stoppen. Gelang ihm nicht. Note 3,5

Noakhai Banks hat Zesiger und Schlotterbeck verdrängt

Chrislain Matsima Bleibt eine Konstante in der Innenverteidigung. In Abwesenheit von Kapitän Gouweleeuw der Abwehrchef. Hat sein Repertoire um eine entscheidende Komponente erweitert: Schlegelt den Ball bei brenzligen Situationen schnörkellos ins Aus. Note 3,0

Noakhai Banks Zum zweiten Mal in Folge in der Startelf, zum zweiten Mal in Folge mit einer guten Leistung. Setzte Wagners Vorgaben um, schob sich wiederholt ins Mittelfeld, um das Mann-Gegen-Mann-Pressing auf dem ganzen Platz umzusetzen. Nutzte erneut seine Chance und hat Zesiger und Schlotterbeck verdrängt. Note 3,0

Anton Kade Mancher wunderte sich womöglich, was der FCA mit dessen Verpflichtung im Sommer bezweckte. Seit dem Spiel in Köln ist es klar: Der U21-Nationalspieler hat absolutes Stammplatzpotenzial für die rechte Außenbahn. Wusste mit seiner frühen Gelben Karte umzugehen und provozierte mit seiner Dynamik den Strafstoß vor der FCA-Führung. Note 2,0

Han-Noah Massengo Eine Bereicherung für das zentrale Mittelfeld, wenn er den Ball am Fuß hat. Zerschneidet mit seinen Pässen gegnerisches Pressing. Ausbaufähig ist hingegen sein Defensivverhalten. Auf seiner Position mit zu wenig Balleroberungen. Note 3,5

Fabian Rieder steht in der Offensive für die „Zocker“

Robin Fellhauer Da war er wieder: der Alleskönner. Diesmal im zentralen Mittelfeld neben Massengo. Seine Aktionen haben nicht immer die größte Strahlkraft, mit seinen Läufen und seinem taktischen Verständnis aber ein bedeutendes Puzzleteil im Wagnerschen System. Note 3,0

Dimitrios Giannoulis Der griechische Flanken-Gott. Brachte wiederholt den Ball gefährlich in den Kölner Strafraum, doch dieser war von Augsburgern zu selten besetzt. Giannoulis ist eine Konstante auf seiner Position, fiel diesmal weder positiv noch negativ auf. Note 3,5

Fabian Rieder Dem Schweizer beim Fußballspielen zuzusehen, bereitet zweifelsohne Freude. Wendig, trickreich und mit Zug zum Tor. Bewies Nervenstärke am Elfmeterpunkt und verwandelte sicher zum 1:0. Einer der „Zocker“, die für den neuen Offensivstil des FCA stehen. Note 2,0

Elias Saad Dem Angreifer wollte in Köln kaum etwas gelingen. Keines seiner Dribblings bestritt er erfolgreich, zudem hatte mitunter Standprobleme auf dem Rasen. Ohne Torabschluss, ohne Durchschlagskraft. Wird gegen Leipzig wohl auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Note 5,0

Icon vergrößern Mert Kömür (re.) ragte in Köln nicht so heraus wie zuvor gegen Wolfsburg. Foto: Harry Langer, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mert Kömür (re.) ragte in Köln nicht so heraus wie zuvor gegen Wolfsburg. Foto: Harry Langer, dpa

Mert Kömür Zeigte gegen Wolfsburg sein bislang bestes Bundesligaspiel. Gegen den 1. FC Köln weit weniger auffällig. Die Statistik verriet dennoch: drei Torschüsse und drei Torschussvorlagen. Ließ seine Qualitäten aufblitzen, ohne entscheidend Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Note 4,0

Alexis Claude-Maurice Seine Verletzung am Sprunggelenk hat ihn zu Beginn der Saison zurückgeworfen. Dass er den Unterschied ausmachen kann, deutete er sogleich in einigen Szenen an. Sollte er gegen Leipzig nicht in der Startelf stehen, wäre das eine Überraschung. Note 2,5

Phillip Tietz (76. für Kömür) Hat unter Wagner einen schweren Stand. Hat einen Tor-Riecher und verkörpert einfaches, geradliniges Angriffsspiel. Der neue Stil in der Offensive ist indes ein anderer. Wird über Kurzeinsätze in naher Zukunft kaum hinauskommen.

Samuel Essende (85. für Rieder) Kam erst am Donnerstag von seiner Länderspielreise aus Afrika zurück. Kam in den letzten Minuten in die Partie, als der FCA Entlastungskonter fuhr.

Cedric Zesiger (85. für Banks) Half in der Schlussphase mit seiner Kopfballstärke und körperlichen Präsenz mit, den Punkt aus Köln mitzunehmen.

Marius Wolf (90.+6 für Kade) Wieder fit, aber nicht in der Startelf. Seine Aussichten auf Einsatzminuten sind gesunken, nachdem zuletzt Fellhauer oder Kade auf der rechten Seite überzeugten.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.