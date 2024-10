Neue Folge Viererkette: Das Desaster von Freiburg und die Folgen für Trainer Thorup

Viel hatte sich der FC Augsburg mal wieder für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg vorgenommen, vor allem für die löchrige Defensive. Am Ende kam es, wie es zuletzt eigentlich immer kommt, wenn der FCA im Breisgau auftritt: Die Punkte blieben beim SC, dem starke elf Minuten in der Schlussphase der ersten Halbzeit für den Sieg genügten. 3:1 hieß es am Ende für die Mannschaft von Julian Schuster. Sein Augsburger Kollege Jess Thorup machte nach Abpfiff einen konsternierten Eindruck: Erneut hatte die Abwehr vieles vermissen lassen, schon wieder ging ein Auswärtsspiel verloren. Die desaströse Bilanz der jüngsten sieben Partien des FC Augsburg in der Fremde: Sieben Niederlagen, 5:24 Tore. In der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts „Viererkette“ geht es darum, welche Probleme der Däne nun schnell lösen muss, wenn er und der Verein keinen unruhigen Herbst erleben möchten.

Bezeichnend: Immer wieder offenbart der FC Augsburg dieselben Schwächen. Auch die Art und Weise, wie der FC Augsburg seine Gegentreffer hinnehmen muss, dürfte Thorup zum Verzweifeln bringen. So traf Freiburgs Innenverteidiger Philipp Lienhart nach einer Ecke zum 2:0. Es war bereits das sechste Gegentor des FCA in dieser Spielzeit nach einer Flanke. Und das, obwohl Thorup mittlerweile auf eine Dreierkette mit drei groß gewachsenen Innenverteidigern gestellt hat. Umso dringender muss der Däne die Probleme in der Abwehr nun angehen.

Jess Thorup ist seit einem Jahr beim FC Augsburg - seine Bilanz ist ein Wellental

Erst vor Kurzem jährte sich die Amtsübernahme des 54-Jährigen beim FC Augsburg: Am 15. Oktober war er als Nachfolger von Enrico Maaßen vorgestellt worden. Waren die ersten Wochen und Monate noch eine einzige Erfolgsgeschichte und feierte der FCA unter dem Dänen in der Rückrunde noch eine Serie mit fünf Siegen in Folge, fällt die sportliche Bilanz der jüngsten Spiele deutlich bescheidener aus.

Die letzten fünf Spiele der alten Saison gingen allesamt verloren, in dieser Spielzeit hat der FCA sieben Punkte aus ebenso vielen Spielen - die Bilanz eines Vereins, der um den Klassenerhalt spielt. Zu wenig für die Ansprüche des FCA, zu wenig auch für Thorups eigene Zielsetzung. Bleiben die Ergebnisse auch gegen Dortmund und Wolfsburg sowie im vielleicht sogar im Pokal gegen Schalke aus, droht ein unruhiger Herbst.

Alles Wichtige zur Mitgliederversammlung des FC Augsburg

Ein Thema in der aktuellen Ausgabe des FCA-Podcasts ist auch die Mitgliederversammlung des Vereins, die in der vergangenen Woche über die Bühne ging. Unsere Redakteure erklären, warum der FC Augsburg in zwei Jahren etwa 16 Millionen Euro Verlust eingefahren hat, wie das zu bewerten ist und was man sonst noch über die Versammlung des Klubs wissen muss. Wer die Versammlung nochmals im Detail nachlesen möchte, kann dies auch in unserem Ticker nachholen.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.