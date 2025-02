Neue Folge Viererkette: Zähes aus Mainz, Sorgen um Jakic

Das Gute am Spieltag des FC Augsburg: Die Mannschaft von Jess Thorup hat erneut in einem Auswärtsspiel gepunktet, beim FSV Mainz gab es am Samstagnachmittag ein torloses 0:0. Das weniger Erbauliche an dieser Partie war die Spielweise, die erneut mit „zäh“ recht treffend beschrieben ist. Mert Kömür hatte nach 53 Minuten den ersten Torschuss der Augsburger Offensivabteilung.

Stichwort Kömür: Der stand erstmals in dieser Spielzeit in der Startelf. Was in Mainz noch mit einem Punkt belohnt wurde, führte unter der Woche beim Pokalspiel in Stuttgart dazu, dass sich der FC Augsburg recht chancenlos aus dem Wettbewerb verabschiedet hatte. Die große Chance, von der die Verantwortlichen des Vereins gesprochen hatten - sie verpuffte anhand eines individuellen Fehlers in der Defensive und einer Angriffsabteilung, die es derzeit kaum zu nennenswerten Torchancen bringt. Über das Für und Wider dieses fußballerischen Ansatzes sprechen diesmal Marco Scheinhof und Florian Eisele in der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Der FC Augsburg punktet in Mainz: Kömürs Startelfdebüt und Jakics Verletzung

Zudem gibt es Sorgen um den verletzten Kristijan Jakic. Nach einer guten halben Stunde musste der Kroate in Diensten des FC Augsburg verletzt runter. Der Stollen des Mainzer Stürmers Nelson Weiper hatte sich durch den Schuh des defensiven Mittelfeldspielers gebohrt und einen schmerzhaften Eindruck auf dem Fuß von Jakic hinterlassen. Wie schwer die Verletzung des 27-Jährigen ist, ist bis Sonntagabend noch nicht bekannt gewesen. Was bekannt ist, ist jedoch in der Viererkette zu hören.

Außerdem: Warum Steve Mounie zwar den Weg aus Augsburg nach Mainz mitgemacht hatte, aber am Spieltag nicht im Kader stand, gibt es ebenso in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören wie die aktuelle Personal- und Verletztensituation innerhalb des Kaders. Immerhin: Zum Heimspiel gegen Leipzig wird mindestens eine Stammkraft wieder in den Kader und sehr wahrscheinlich auch in die Startelf zurückkehren.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.