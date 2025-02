Ex-FCA-Kicker Kevin Danso beschert dem FCA einen Geldregen

Kevin Danso und der FC Augsburg - das ließ sich lange Zeit gut an. Der Österreicher kam aus der Jugend der MK Dons aus England in den Nachwuchs des FCA, durchlief dort die Jugendabteilung und wurde Anfang 2017 Bundesligaspieler. Das Ende geriet weniger ruhmreich: Weil er unter dem damaligen Trainer Markus Weinzierl keine Perspektive sah, erzwang er mit einem Streik seinen Abschied aus Augsburg, wechselte 2021 zum französischen Erstligisten RC Lens. Nun, dreieinhalb Jahre später, steht fest: Der FC Augsburg wird noch einmal finanziell von Danso profitieren. Grund dafür ist dessen aktueller Wechsel: Der 26-Jährige unterschrieb nun einen Vertrag bei den Tottenham Hotspurs. Zunächst wird er auf Leihbasis für die Londoner auflaufen, bevor im Sommer eine Kaufpflicht greifen wird. Die Ablöse liegt bei 25 Millionen Euro.

Und hier kommt der FC Augsburg ins Spiel. Bei Dansos Abschied ließ sich der FCA einen Passus sichern, der ihm an einen etwaigen Weiterverkauf beteiligt. Zehn Prozent der nächsten Ablösesumme, die der Österreicher erzielt, gehen demnach an den FCA. Macht bei 25 Millionen Euro folglich 2,5 Millionen Euro, die aus London nach Augsburg fließen. Zusammen mit den 5,5 Millionen Euro, die Lens für den Defensivspieler bezahlt hatte, sowie den Leihgebühren (Danso war an Düsseldorf und Southampton verliehen) hat der FCA mit Danso insgesamt 12,5 Millionen Euro verdient.

Auch diesmal ging der Wechsel von Danso mit Nebengeräuschen über die Bühne

Ganz ohne Geräusche ging der Wechsel Dansos aber auch diesmal nicht vonstatten. Um den Verteidiger hatte es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gegeben, im Sommer 2023 etwa soll der SSC Neapel großes Interesse an ihm gehabt haben. Ein Transfer zur AS Roma scheiterte an einem Medizincheck. Nun also Tottenham - und das, obwohl Will Still, der aktuelle Trainer von Lens, einen Abgang seines Verteidigers im Winter kürzlich noch ausgeschlossen hatte. Der Coach hatte gesagt: „Kev will uns nicht sabotieren.“

Der Hintergrund dazu: Meldungen, wonach mehrere Vereine - darunter Juventus Turin, die Wolverhampton Wanderes oder Olympique Marseille - ihr Interesse hinterlegt hatten, plopptenes fast täglich auf. Inmitten der Transferphase platzte dann die Nachricht, dass Danso nicht im Training ist - offiziell deshalb, weil er sich am Knie verletzt hatte. Einen Zusammenhang mit einem erzwungenen Wechsel wies Lens zurück. Fakt ist: Danso und Lens gehen nun getrennte Wege. Auf Instagram bedankte sich der Österreicher bei den Lens-Fans: „Obwohl für mich ein neuer Lebensabschnitt beginnt, werde ich euch immer in meinem Herzen behalten.“