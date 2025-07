Zesigers Monstergrätsche, Berishas Aufreger – viel los beim FCA gegen Frankfurt

Obwohl das Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt ohne Tore endete, war viel geboten. Für die vielleicht spektakulärste Szene sorgte mit Cedric Zesiger ein FCA-Abwehrspieler. Der Schweizer grätschte den frei durchgestarteten Frankfurter Ansgar Knauff ab, als das gesamte Stadion mit einem Tor für die Eintracht gerechnet hatte. „Eine Monstergrätsche“, befand der sonst nicht für ekstatische Übertreibungen bekannte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic – und das findet auch die Viererkette, die diese Woche von Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele vertreten wird.

Ansonsten war das Spiel gegen die Hessen eines, in dem die Torhüter dominierten: Aufseiten der Gäste war das Ex-Nationalkeeper Kevin Trapp, beim FC Augsburg war das Finn Dahmen, der es bekanntlich zuletzt auf eine Nominierung beim DFB auf Abruf gebracht hatte. Für den Keeper war das 0:0 am Sonntagnachmittag bereits das neunte Zu-Null-Spiel in dieser Saison - und das im erst 15. Spiel. In der Summe hat der Ex-Mainzer nun mehr Partien ohne Gegentor bestritten als überhaupt Gegentreffer erhalten: Nur acht Mal musste Dahmen in dieser Spielzeit hinter sich greifen. Es ist nicht die einzige besondere Statistik: Mit einer Paradenquote von 86,9 Prozent liegt der FCA-Schlussmann mit Abstand auf Platz eins aller Bundesliga-Keeper. Auf Platz zwei folgt Peter Gulacsi von RB Leipzig - mit einem Wert von 71,7 Prozent. In der Summe also ziemlich viele Argumente für einen Nationaltrainer, sich mal bei Dahmen zu melden - egal ob der Trainer nun Nagelsmann oder Tuchel heißt.

FCA-Stürmer Mergim Berisha trat gleich doppelt in Erscheinung

Auch zwei andere FCA-Spieler machten in dem Spiel gegen Frankfurt auf sich aufmerksam: Mergim Berisha hatte mit einem Pfostenschuss die große Chance zur Führung, hatte aber auch Glück nicht vom Platz zu fliegen. Mert Kömür brachte bei seinem zweiten Startelfeinsatz in dieser Spielzeit zwar nichts Zählbares unter, zeigte aber welche Bereicherung er für das Spiel der Augsburger sein kann. Welche spezielle Rolle der FC Augsburg in der kommenden Woche einnehmen kann, was in dieser Saison noch drin ist und warum der Wechsel von Fredrik Jensen in die USA gescheitert ist - all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.