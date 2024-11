Neue Folge Viererkette: In einer Woche muss das mit dem Offensivspiel klappen

Etwa zwei Minuten lang sah es beim Auftritt des FC Augsburg beim FC Bayern so aus, als ob die Mannschaft von Jess Thorup auch offensiv Akzente setzen will. Mit hohem Pressing setzten gleich vier, fünf Augsburger die Bayern-Verteidigung unter Druck. Die restlichen 88 Minuten lautete die Devise aber: Hinten sicher stehen, ab und an mal was nach vorne versuchen. Eine Stunde lang sah es so aus, als ob diese Taktik für einen torlosen Punkt gut wäre - dann leistete sich Mads Pedersen einen Aussetzer und verursachte einen Handelfmeter. Noch ärgerlicher als die 0:3-Niederlage, die erst zum Schluss hoch ausfiel, dürfte für den FCA aber das Ausfallen von gleich zwei wichtigen Spielern gewesen sein.

Denn neben dem an den Adduktoren verletzten Dimitris Giannoulis verabschiedete sich in den Schlussminuten auch Keven Schlotterbeck per gelb-roter Karte. Sein Foul an Harry Kane im Strafraum fiel ebenfalls in die Kategorie: clever geht anders. Sowohl der Linksverteidiger als auch der Innenverteidiger werden dem FC Augsburg beim wichtigen Heimspiel in einer Woche gegen den Tabellenletzten VfL Bochum fehlen. Für Schlotterbeck ist es auch persönlich bitter: Schon das Spiel gegen seinen anderen Ex-Verein, den SC Freiburg, verpasste er infolge einer Verletzung.

Gegen den VfL Bochum muss der FC Augsburg völlig anders auftreten

So oder so muss Jess Thorup im Heimspiel gegen den Revierclub seine Mannschaft völlig anders einstellen. Gegen das Schlusslicht wird der FC Augsburg den Ball öfter haben, auch öfter haben müssen. Welche Spieler diesbezüglich Mut machen, wie die Ausfälle ersetzt werden und welche Profis trotz des ultra-defensiven Ansatzes gegen die Bayern Lust auf mehr machten, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören. Außerdem wird einer der Großen in der FCA-Historie gewürdigt, der in der vergangenen Woche seinen Abschied vom Fußball-Geschäft verkündet hat: Alfred Finnbogason. Unsere Viererkette würdigt den stürmenden Isländer, auch unter dem Synonym „FinnTORgason“ bekannt, ein letztes Mal.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

„Viererkette“ bei Deezer hören

„Viererkette“ bei Amazon Music hören