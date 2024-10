Neue Folge Viererkette: Der FCA-Heimsieg gegen Gladbach, neue Helden und alte Probleme

Es war ein Sieg der Kategorie „nicht schön, aber ganz schön wichtig“: Mit 2:1 siegte der FC Augsburg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nach der bitteren 0:4-Klatsche in Leipzig war der Erfolg auch gleich mehreren Gründen wichtig: Neben der Ruhe, die die drei Punkte in der Tabelle geben, wird damit auch das Standing von Trainer Jess Thorup gestärkt. Unter dem Dänen hatte es zuletzt saisonübergreifend acht Niederlagen in zehn Spielen gegeben.

Warum auf den Coach aber weiterhin viel Arbeit wartet, sagen Marco Scheinhof, Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion. Außerdem geht es um die anstehende Mitgliederversammlung des FC Augsburg, die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach dem Pyro-Einsatz gegen Mainz und eine Entdeckung im Kader des FCA.

FC Augsburg gegen Gladbach: Claude-Maurice sorgt für ein Ausrufezeichen

Für eine positive Note sorgte ein Spieler, der sein erstes Spiel für den FC Augsburg machte: Alexis Claude-Maurice. Der 26-jährige Franzose war kurz vor dem Ende des Transferfensters nach Augsburg gewechselt. Allerdings war er nach dem Auslaufen seines Vertrags in Nizza zwei Monate ohne Verein gewesen und musste erst noch fit werden. Über einen Monat hatte der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs nun auf sein Debüt für den FCA warten müssen. Am Freitagabend gegen Gladbach war es soweit - und der offensive Mittelfeldspieler machte auf sich aufmerksam: Sein Tor zum 2:0 war wegweisend für den Sieg, auch sonst hatte der Franzose viele gute Aktionen. Angesichts der Verletzung von Ruben Vargas scheint das Aufblühen von Claude-Maurice zur genau richtigen Zeit zu kommen. Zumal der Franzose ablösefrei an den Lech gewechselt ist.

Der Auftritt gegen Gladbach zeigte aber auch: Es gibt noch viel zu tun in Augsburg. Der FCA verfügt über gute Einzelspieler. In vielen Situationen - etwa beim Pressing und in der Rückwärtsbewegung - zeigt sich aber noch: Es fehlt an der Abstimmung. Kein Wunder angesichts des enormen Personalwechsels im Sommer. Eben das soll in der nun anstehenden Länderspielpause eingeübt werden. Wie das funktionieren soll und alles andere, was man derzeit zum FCA wissen muss, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

