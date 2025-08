Das sind der jüngste und der älteste Spieler, die je für den FCA auf dem Platz standen

Die Karrieren von Fußballprofis sind begrenzt. Bis 67 arbeiten und womöglich noch darüber hinaus? Für Spitzensportler undenkbar. Aber auch nach unten scheint es eine Begrenzung zu geben – so war kein Fußballspieler bei seinem Bundesligadebut jünger als 16 Jahre. Den Rekord hält Youssoufa Moukoko, der bei seinem ersten Bundesligaspiel am 21. November 2020 gerade einmal 16 Jahre und einen Tag alt war. Ärger gab es für Eintracht Frankfurt im Mai dieses Jahres, als der 14-jährige Niko Ilicevic für zwei Testspiele eingesetzt wurde. Der Verein musste daraufhin eine Geldstrafe von 20.000 Euro zahlen.

Den Rekord des ältesten aktiven Spielers hält seit 37 Jahren Klaus Fichtel – er war 43 Jahre, sechs Monate und zwei Tage alt, als er am 21. Mai 1988 sein letztes Bundesligaspiel für den FC Schalke 04 bestritt.

Doch wer sind die jeweils jüngsten und ältesten Spieler, die je beim FC Augsburg auf dem Platz standen? Wir wagen einen Blick in die Geschichte, die auch die Zeit vor dem Aufstieg in die Bundesliga umfasst.

Tiefer Blick in die Geschichte: Der jüngste Spieler aller Zeiten ist älter als der FCA

Gerade einmal 14 Jahre und 11 Monate alt war Eugen Späth, als er am 26.09.1943 für die damalige Mannschaft der KSG BC/Post Augsburg gegen den VfR Mannheim bei einem DFB-Pokalspiel erstmals auf dem Platz stand. Das Spiel ging 4:2 für die Mannheimer aus.

Der Stürmer absolvierte laut transfermarkt.de insgesamt 14 Spiele für den Vorläufer des FCA, 13 davon in der Oberliga Süd und dieses eine im DFB-Pokal. Drei Tore schoss er in der Oberliga Süd. Leider finden sich zu ihm keine Informationen dazu, wie es nach seiner Fußballer-Karriere weiterging, doch laut weltfussball.de spielte er 1950 noch immer für den FC Augsburg.

Der aktuell jüngste Spieler beim FC Augsburg

Sein Bundesligadebut gab Noahkai Banks am 12. Januar 2025 beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das der FCA mit 0:1 verlor. Zu diesem Zeitpunkt war der Amerikaner 18 Jahre, einen Monat und 12 Tage alt. Zwei Wochen später wurde er gegen den 1. FC Heidenheim laut kicker.de erstmals in der Startelf eingesetzt. Das sei schon seit seiner frühen Kindheit sein Traum gewesen.

Gerade erst hat Innenverteidiger Banks seinen Vertrag mit dem FC Augsburg vorzeitig bis 2029 verlängert. Die kommende Saison ist bereits die elfte für Banks – seit der U10 spielt er für den schwäbischen Verein, besuchte die FCA-Fußballschule und die Paul-Renz-Akademie.

Der älteste FCA-Spieler aller Zeiten schüttelte die Hand von Queen Elizabeth II

Das WM-Finale 1966 in Wembley ist in die Geschichte eingegangen – bis heute streiten deutsche und englische Fußballfans darum, ob England die Weltmeisterschaft fair oder durch ein fälschlicherweise falsch gegebenes Tor gewonnen hat.

Icon vergrößern Helmut Haller beim Abschiedsspiel mit Franz Beckenbauer. Foto: Fred Schöllhorn (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Helmut Haller beim Abschiedsspiel mit Franz Beckenbauer. Foto: Fred Schöllhorn (Archivbild)

Sicher ist aber, dass die deutsche Mannschaft am 30. Juli 1966 zunächst in Führung ging – und zwar durch den gebürtigen Augsburger Helmut Haller. Den Ball schnappte sich Haller nach dem Spiel, ließ ihn von Legenden wie Uwe Seeler, Bobby Moor oder Pelé unterschreiben und schenkte ihn dann seinem Sohn Jürgen zum fünften Geburtstag. Zuvor schüttelte er noch der damaligen englischen Königin Elizabeth die Hand. Inzwischen ist er im Besitz von Daily Mirror, Eurostar und der Virgin Group und wir immer wieder an verschiedenen Orten ausgestellt.

Helmut Haller aber bestritt das letzte Spiel seiner Profikarriere am 28. April 1979 bei der 1:2-Niederlage gegen den TSV 1860 München. Zu diesem Zeitpunkt war er 39 Jahre, neun Monate und sieben Tage alt – und somit der älteste Spieler, der je für die erste Mannschaft des FC Augsburg auf dem Platz stand. Am 11. Oktober 2012 starb Haller an den Folgen einer Lungenentzündung.

Der aktuell älteste Spieler beim FC Augsburg

Laut transfermarkt.de ist der aktuell älteste Spieler beim FCA der Niederländer Jeffrey Gouweleeuw. Der Innenverteidiger wird am 10. Juli 2025 34 Jahre alt und steht bereits seit 2016 für die Augsburger auf dem Platz. Zwischen 2020 und August 2023 war der Kapitän der Mannschaft, seit dem Sommer 2024 hat er dieses Amt wieder inne.

Icon vergrößern FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist der aktuell älteste Spieler im Kader. Foto: Tom Weller, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist der aktuell älteste Spieler im Kader. Foto: Tom Weller, dpa

Aktuell hat Gouweleeuw einen Vertag beim FCA bis zum 30. Juli 2026. Dass er dann insgesamt zehn Jahre für den Verein spielt, freut den Niederländer: „Es kommt heutzutage nicht mehr so oft vor, dass ein Spieler so lange ohne Unterbrechung bei einem Verein ist. Für mich ist es etwas Besonderes und es macht mich wirklich stolz.“